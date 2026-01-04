Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άντρας την ξυλοφόρτωσε πριν μερικά 24ωρα ενώ βρίσκονταν εκτός Κύπρου. Με την επιστροφή της στην Κύπρο μετέβη για εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύματα και εν συνεχεία στην ΑΔΕ Λεμεσού για καταγγελία.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού θα αποταθούν αύριο για οδηγίες στη Νομική Υπηρεσία καθώς το αδίκημα, σύμφωνα με την καταγγελία διαπράχθηκε εκτός Κύπρου καθώς και για ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Γίνονταν σκέψεις όπως συνεδριάσει η ηγεσία του κόμματος για την υπόθεση αλλά ίσως επικρατήσει η άποψη να ληφθεί πρώτα απόφαση από τη Νομική Υπηρεσία για άρση ή όχι της ασυλίας του βουλευτή και στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις.