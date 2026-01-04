Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚαταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

 04.01.2026 - 20:16
Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

Προβληματισμός επικρατεί στον ΔΗΣΥ μετά την καταγγελία σε βάρος βουλευτή της Λεμεσού από γυναίκα και συγκεκριμένα τη σύντροφο του, για ξυλοδαρμό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άντρας την ξυλοφόρτωσε πριν μερικά 24ωρα ενώ βρίσκονταν εκτός Κύπρου. Με την επιστροφή της στην Κύπρο μετέβη για εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύματα και εν συνεχεία στην ΑΔΕ Λεμεσού για καταγγελία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος στη Λεμεσό: Γυναίκα κατήγγειλε Βουλευτή για ξυλοδαρμό

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού θα αποταθούν αύριο για οδηγίες στη Νομική Υπηρεσία καθώς το αδίκημα, σύμφωνα με την καταγγελία διαπράχθηκε εκτός Κύπρου καθώς και για ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Γίνονταν σκέψεις όπως συνεδριάσει η ηγεσία του κόμματος για την υπόθεση αλλά ίσως επικρατήσει η άποψη να ληφθεί πρώτα απόφαση από τη Νομική Υπηρεσία για άρση ή όχι της ασυλίας του βουλευτή και στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;
Τα σενάρια για το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο - Πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους πιλότους
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
Σοκ: Κύπρια ηθοποιός έμαθε για τον θάνατο αγαπημένου της προσώπου και λίγα λεπτά μετά ανέβηκε στη σκηνή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας

 04.01.2026 - 19:47
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

  •  04.01.2026 - 15:49
Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

  •  04.01.2026 - 20:16
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

  •  04.01.2026 - 18:17
Live: Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα - Παραμένει η αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

Live: Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα - Παραμένει η αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

  •  04.01.2026 - 07:35
Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

  •  04.01.2026 - 16:40
ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό

ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό

  •  04.01.2026 - 17:25
Οι πρώτες εικόνες της Σίλια Φλόρες μαζί με τον Μαδούρο μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Οι πρώτες εικόνες της Σίλια Φλόρες μαζί με τον Μαδούρο μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

  •  04.01.2026 - 18:42
Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;

  •  04.01.2026 - 14:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα