Σάλος στη Λεμεσό: Γυναίκα κατήγγειλε Βουλευτή για ξυλοδαρμό

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άντρας την ξυλοφόρτωσε πριν μερικά 24ωρα ενώ βρίσκονταν εκτός Κύπρου.

Με την επιστροφή της στην Κύπρο μετέβη για εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύματα και εν συνεχεία στην ΑΔΕ Λεμεσού για καταγγελία.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού θα αποταθούν για οδηγίες στη Νομική Υπηρεσία καθώς το αδίκημα, σύμφωνα με την καταγγελία διαπράχθηκε εκτός Κύπρου καθώς και για ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.