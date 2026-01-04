«Ο γάρος της ημέρας»: «Όταν είσαι large πιάνεις και 2 αμεα parking…» - Η φωτογραφία που «άναψε φωτιές»

Ένα νέο περιστατικό δημοσιεύθηκε στην εν λόγω σελίδα που δείχνει ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο σε Parking αμέα και μάλιστα διαγώνια παίρνοντας 2 χώρους στάθμευσης.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και σχολίων γράφοντας μάλιστα στο caption: «Ο γάρος της χρονιάς. Όταν είσαι large πιάνεις και 2 αμεα parking»

Δείτε την ανάρτηση: