ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

 04.01.2026 - 16:40
Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

Σε εξαγγελία μιας πρώτης δέσμης μέτρων για τη μείωση των ημεραργιών των μελών των σωμάτων ασφαλείας προχώησε ο Κλάδος Αστυνομίας της συντεχνίας Ισότητα, με ενημέρωση προς τα μέλη του, την οποία κοινοποίησε στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Κλάδος κάνει έκκληση στα μέλη των σωμάτων ασφαλείας και τα μέλη των οικογενειών τους για συμμετοχή στην πρώτη συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας αστυνομικών έξω από τη Βουλή, όταν οριστεί η συνεδρία της Επιτροπής Νομικών για το θέμα των ημεραργιών, αναφέροντας ότι αναμένουν από την Πρόεδρο της Βουλής να ορίσει το συντομότερο τη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και από τους προέδρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων να παρευρεθούν σε αυτή.

Ο Κλάδος αναφέρει πως έχει ήδη αποσταλεί επιστολή, η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα, προς τον Πρόεδρο της ΜΕΠΑ (Μικτή Επιτροπή για την Αστυνομία), στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφορικά με τη μη πρόσκληση της Συντεχνίας Ισότητα σε συνεδρία την ερχόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η μη πρόσκληση της Ισότητας οδηγεί στο να επικρατήσει η άποψη ή η ψήφος των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρχηγού Αστυνομίας, έναντι της μίας μόνο εκ των δύο συντεχνιών των αστυνομικών που θα παρίσταται.

Προσθέτει ότι έγιναν διαβήματα στη EuroCOP (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών), στην οποία είναι μέλος η Ισότητα, ώστε να ξεκινήσει η ενημέρωση της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα "για τη μονομερή και παράνομη απόφαση που πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα των αστυνομικών και αφορά τη μείωση των ημεραργιών", αναφέροντας ότι αρχίζει νομική διαδικασία ενώπιον της κυπριακής δικαιοσύνης για τη μείωση των ημεραργιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.

