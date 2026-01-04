Ecommbx
lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Στο μικροσκόπιο ψυγείο νερού – Σε κομματώδη κατάσταση ο ένας από τους 3 στο νοσοκομείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Στο μικροσκόπιο ψυγείο νερού – Σε κομματώδη κατάσταση ο ένας από τους 3 στο νοσοκομείο

 04.01.2026 - 21:09
Σοκαριστική υπόθεση στην Λάρνακα με έναν νεκρό 78χρονο και τέσσερα άτομα να νοσηλεύονται σοβαρά στο νοσοκομείο. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ρόφημα το οποίο φαίνεται να κατανάλωσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alpha και ρεπορτάζ της Κατερίνας Ιωάννου στο κεντρικό δελτίο ο ηλικιωμένος με την σύζυγό του είχαν μεταφερθεί χθες στο νοσοκομείο Λάρνακας μετά από αδιαθεσία.

Η σύζυγός του κρατήθηκε για νοσηλεία, καθώς η κατάστασή της ήταν σοβαρή, ενώ ο ηλικιωμένος άντρας επέστρεψε στο σπίτι του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Ένας νεκρός και 3 άτομα σοβαρά στο νοσοκομείο – Συναντήθηκαν στο ίδιο σπίτι

Λίγε ώρες αργότερα ο 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενή του, ενώ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα και γείτονες μετέβησαν στην οικογένεια προκειμένου να συμπαρασταθούν.

Εκεί φαίνεται να κατανάλωσαν όλοι συγκεκριμένο ρόφημα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τρία πρόσωπα νοσηλευόνται εκ των οποίων το ένα βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση, ενώ η σύζυγος του άτυχου ηλικιωμένου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η αστυνομία περισυνέλλεξε για εξετάσεις ένα ψυγείο νερού που υπήρχε στον χώρο και φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα οι έρευνες επικεντρώνονται στο τι άλλο ίσως περιείχε το νερό που κατανάλωσαν από το συγκεκριμένο ψυγείο.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: «Χτυπά» 20χρονους και 30χρονους – Το σύμπτωμα που προειδοποιεί

 04.01.2026 - 20:46
Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης

 04.01.2026 - 21:12
Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Αννίτα Δημητρίου μετά την καταγγελία κατά βουλευτή στη Λεμεσό από γυναίκα για ξυλοδαρμό της.

  •  04.01.2026 - 23:12
  •  04.01.2026 - 15:49
  •  04.01.2026 - 23:20
  •  04.01.2026 - 21:48
  •  04.01.2026 - 16:40
  •  04.01.2026 - 21:12
  •  04.01.2026 - 19:47
  •  04.01.2026 - 14:55

