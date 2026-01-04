VIDEO: Μυστήρια υπόθεση στη Λάρνακα: Στο μικροσκόπιο ψυγείο νερού – Σε κομματώδη κατάσταση ο ένας από τους 3 στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του alpha και ρεπορτάζ της Κατερίνας Ιωάννου στο κεντρικό δελτίο ο ηλικιωμένος με την σύζυγό του είχαν μεταφερθεί χθες στο νοσοκομείο Λάρνακας μετά από αδιαθεσία.

Η σύζυγός του κρατήθηκε για νοσηλεία, καθώς η κατάστασή της ήταν σοβαρή, ενώ ο ηλικιωμένος άντρας επέστρεψε στο σπίτι του.

Λίγε ώρες αργότερα ο 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενή του, ενώ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα και γείτονες μετέβησαν στην οικογένεια προκειμένου να συμπαρασταθούν.

Εκεί φαίνεται να κατανάλωσαν όλοι συγκεκριμένο ρόφημα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τρία πρόσωπα νοσηλευόνται εκ των οποίων το ένα βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση, ενώ η σύζυγος του άτυχου ηλικιωμένου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η αστυνομία περισυνέλλεξε για εξετάσεις ένα ψυγείο νερού που υπήρχε στον χώρο και φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα οι έρευνες επικεντρώνονται στο τι άλλο ίσως περιείχε το νερό που κατανάλωσαν από το συγκεκριμένο ψυγείο.

Δείτε το απόσπασμα: