Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης

Η ανήλικη βρισκόταν στον χώρο μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν η φωτιά κατέστρεψε το κατάστημα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τυς νεαρούς εφήβους.

Συγγενικό της πρόσωπο ανήρτησε στα social media την παρακάτω φωτογραφία.

Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης, που αγνοούνταν στο Κραν Μοντανά

Ο αδελφός της δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια.

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) είχε διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζούσε μόνιμα στην Ελβετία.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο αδελφός της ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε καμία πληροφορία για την τύχη της, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους. Όπως είχε σημειώσει, η Αλίκη βρισκόταν στο σημείο μαζί με τρεις φίλες της, οι οποίες επίσης αγνοούνται.

«Δεν ξέρουμε τίποτα για την αδερφή μου, ακόμα» είχε δηλώσει στο protothema.gr ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης Αλίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation».

Ο ίδιος εξήγησε ότι γίνονται συνεχώς ταυτοποιήσεις των θυμάτων και σημείωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ταυτοποιήσεις τον άνθρωπό σου».

Περιγράφοντας πως βρέθηκαν στο Κραν Μοντανά και στο κλαμπ που έγινε η τραγωδία ο αδελφός της 15χρονης είπε: «Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα. Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ».

Μία ώρα πριν ξεσπάσει η φωτιά στο κλαμπ, ο Ρομέν Καλλέργης είχε τραβήξει μία φωτογραφία με την 15χρονη αδελφή του από το Κραν Μοντανά. Η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στο protothema.gr είναι η τελευταία που τράβηξαν μαζί τα δύο αδέρφια.

Πηγή: protothema.gr