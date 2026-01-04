Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

 04.01.2026 - 17:51
Πόσα λεπτά χάνεις από τη ζωή σου κάθε φορά που πίνεις ένα ανθρακούχο αναψυκτικό

Μελέτη εξέτασε τις επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση ανθρακούχων αναψυκτικών.

Μια μελέτη διερεύνησε πόσα λεπτά υγιούς ζωής κερδίζονται ή χάνονται από τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουμε τακτικά. Και τα νέα δεν είναι καλά για όσους αγαπούν τα ανθρακούχα αναψυκτικά, σύμφωνα με τη μελέτη του 2021 από ερευνητές του University of Michigan.

Ο καθηγητής Oliver Jolliet και η Katerina S. Stylianou εξήγησαν στο The Conversation ότι: «Συνδυάσαμε 15 διατροφικούς παράγοντες κινδύνου που βασίζονται στην υγεία με 18 περιβαλλοντικούς δείκτες, ώστε να αξιολογήσουμε, να ταξινομήσουμε και να ιεραρχήσουμε περισσότερα από 5.800 επιμέρους τρόφιμα».

Διαπίστωσαν ότι κάθε φορά που ένα άτομο καταναλώνει ένα hot dog, είναι πιθανό να χάνει 36 λεπτά «υγιούς» ζωής. «Σε σύγκριση, διαπιστώσαμε ότι η κατανάλωση μιας μερίδας 30 γραμμαρίων ξηρών καρπών και σπόρων προσφέρει κέρδος 25 λεπτών υγιούς ζωής», έγραψαν οι συγγραφείς. «Δηλαδή, αύξηση του προσδόκιμου ζωής καλής ποιότητας και χωρίς ασθένειες», πρόσθεσαν.

Μακριά από αναψυκτικά

Όσον αφορά τα «ποτά με προσθήκη ζάχαρης», μπορούν να μειώσουν τη ζωή κατά 12 ολόκληρα λεπτά. Το Cancer Council αναφέρει ότι υπάρχουν περίπου «16 πακέτα ζάχαρης σε ένα μπουκάλι 600 ml κανονικού αναψυκτικού». Και παρότι η ίδια η ζάχαρη δεν αυξάνει άμεσα τον κίνδυνο καρκίνου, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία «είναι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του εντέρου, του μαστού, του παγκρέατος και άλλους καρκίνους».

Οι «καλές» τροφές

Ωστόσο, δεν είναι όλα δυσοίωνα, καθώς η μελέτη σημείωσε επίσης, ότι «αν αντικατασταθεί μόλις το 10% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης από μοσχάρι και επεξεργασμένα κρέατα με έναν ποικίλο συνδυασμό ολικής άλεσης δημητριακών, φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, οσπρίων και επιλεγμένων θαλασσινών, προστίθενται 48 λεπτά υγιούς ζωής την ημέρα». Μια μπανάνα μπορεί να προσφέρει 13,5 λεπτά ζωής, ενώ ο ψητός σολομός δίνει άλλα 16 λεπτά.

Παρά ταύτα, οι ερευνητές ανέφεραν και διάφορους περιορισμούς της μελέτης. Ένας από αυτούς ήταν ότι δεν μπόρεσαν να «διαφοροποιήσουν μέσα στην ίδια ομάδα τροφίμων, όπως τα οφέλη για την υγεία του καρπουζιού σε σύγκριση με ένα μήλο».


Αναγνώρισαν επίσης ότι «κανείς δεν μπορεί να ζήσει για πάντα απλώς αυξάνοντας την κατανάλωση φρούτων» και ότι «τα μεμονωμένα τρόφιμα πρέπει πάντα να εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής, προσωπικής διατροφής του καθενός».

 

Το συμπέρασμα της μελέτης

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι μικρές αλλαγές στη διατροφή, όπως η μείωση των επεξεργασμένων τροφίμων, μπορούν να ωφελήσουν τη συνολική υγεία του εντερικού μικροβιώματος.


Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή μελέτες έχουν δείξει ότι μια διατροφή πλούσια σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, καρδιακών παθήσεων, ορισμένων μορφών καρκίνου και προβλημάτων ψυχικής υγείας.

«Ήταν ενθαρρυντικό να δούμε πώς μικρές, στοχευμένες αλλαγές μπορούν να κάνουν τόσο ουσιαστική διαφορά τόσο για την υγεία όσο και για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα-ένα γεύμα τη φορά», πρόσθεσαν.

Πηγή: gazzetta.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.

