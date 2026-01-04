Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΈφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

 04.01.2026 - 18:17
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 74 ετών ο Γιώργος Παπαδάκης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρό έμφραγμα.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον γνωστό δημοσιογράφο.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;
Τα σενάρια για το blackout στον ελληνικό εναέριο χώρο - Πώς χάθηκε η επικοινωνία με τους πιλότους
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
Σοκ: Κύπρια ηθοποιός έμαθε για τον θάνατο αγαπημένου της προσώπου και λίγα λεπτά μετά ανέβηκε στη σκηνή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόσα λεπτά χάνεις από τη ζωή σου κάθε φορά που πίνεις ένα ανθρακούχο αναψυκτικό

 04.01.2026 - 17:51
Επόμενο άρθρο

Οι πρώτες εικόνες της Σίλια Φλόρες μαζί με τον Μαδούρο μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

 04.01.2026 - 18:42
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Benjamin Netanyahu.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Πρωθυπουργό του Ισραήλ - Πού επικεντρώθηκε η συζήτηση

  •  04.01.2026 - 15:49
Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

Καταγγελία εναντίον Βουλευτή: Προβληματισμός στον ΔΗΣΥ - Εν αναμονή οδηγιών Νομικής Υπηρεσίας για άρση ασυλίας του

  •  04.01.2026 - 20:16
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

  •  04.01.2026 - 18:17
Live: Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα - Παραμένει η αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

Live: Ο Νικολάς Μαδούρο αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα - Παραμένει η αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα

  •  04.01.2026 - 07:35
Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

Εξαγγελία δέσμης μέτρων Κλάδου Αστυνομίας Ισότητας - Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Βουλή

  •  04.01.2026 - 16:40
ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό

ΥΠΑ για FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό

  •  04.01.2026 - 17:25
Οι πρώτες εικόνες της Σίλια Φλόρες μαζί με τον Μαδούρο μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Οι πρώτες εικόνες της Σίλια Φλόρες μαζί με τον Μαδούρο μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

  •  04.01.2026 - 18:42
Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Νέες χρεώσεις για τους τουρίστες στην Ευρώπη το 2026 - Eισιτήριο μέχρι και σε δωρεάν αξιοθέατα - Τι πρέπει να γνωρίζετε;

  •  04.01.2026 - 14:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα