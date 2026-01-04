Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ύστερα από έμφραγμα

Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρό έμφραγμα.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον γνωστό δημοσιογράφο.

Πηγή: protothema.gr