VIDEO: 18χρονη άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans και έβγαλε... 3,4 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες - Δείτε φωτογραφίες

Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την Piper Rockelle, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου, αμφιλεγόμενου κύκλου συζητήσεων.

Η Rockelle ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο στο YouTube σε ηλικία μόλις 8 ετών, με τη μητέρα της Tiffany Smith να βρίσκεται από την αρχή στο πλευρό της. Σήμερα μετρά πάνω από 12 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και περίπου 18 εκατομμύρια followers στο TikTok, έχοντας μεγαλώσει -κυριολεκτικά και μεταφορικά- μπροστά στα μάτια του διαδικτύου.

Λίγους μόλις μήνες μετά τα 18α γενέθλιά της, η Rockelle ανακοίνωσε τη δημιουργία λογαριασμού στο OnlyFans. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η ίδια, μέσα στις πρώτες 24 ώρες από το λανσάρισμα, την 1η Ιανουαρίου, φέρεται να κέρδισε περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια δολάρια, μετά από έντονη προώθηση του link στα social media της. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί, ωστόσο, αμφισβητήθηκαν έντονα από χρήστες και σχολιαστές.

Η ειρωνεία που άναψε νέες ανησυχίες

Σε νέο της update, η Rockelle εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στο Instagram να δηλώνει, με εμφανώς σαρκαστικό τόνο και σταυρωμένα δάχτυλα, ότι σκοπεύει να κλείσει τον λογαριασμό της στο OnlyFans για να πάει στο κολέγιο. Το κλιπ έμοιαζε σχεδιασμένο ώστε να προκαλέσει αναμπουμπούλα και κλικς, παρά να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει πως δεν ήταν κάτι που την εξέφραζε, ότι μισούσε να βγάζει «όμορφες, θεϊκές φωτογραφίες» και πως οι χρήστες δεν θα έπρεπε καν να τις δουν. Το μήνυμα έκλεινε με μια ειρωνική πρόσκληση προς το κοινό να της προτείνει κολέγια.

Παρότι το ύφος ήταν ξεκάθαρα χιουμοριστικό, τα σχόλια κάτω από το βίντεο μόνο αστεία δεν ήταν.

Fans που τη μεγάλωσαν, τώρα ανησυχούν

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν ανοιχτά την ανησυχία τους, επισημαίνοντας ότι η Rockelle παραμένει πρότυπο για πολύ μικρότερες ηλικίες. Κάποιοι τόνισαν ότι την παρακολουθούν από τότε που ήταν παιδί και δεν περίμεναν αυτή τη στροφή, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι στα 18 τους είχαν εντελώς διαφορετικές φιλοδοξίες.

Δεν έλειψαν και τα πιο σκληρά σχόλια, που μιλούν για rage bait, κατασκευασμένες ιστορίες και υπερβολική ανάγκη για προσοχή, υποστηρίζοντας ότι το κοινό αρχίζει να κουράζεται.

Η περίπτωση της Piper Rockelle δεν αφορά μόνο ένα ακόμα viral story. Αγγίζει το ευαίσθητο σημείο της παιδικής φήμης, της μετάβασης στην ενηλικίωση και των ορίων ανάμεσα στην επιλογή, την εκμετάλλευση και την εικόνα που καταναλώνεται μαζικά. Και όσο η ίδια παίζει με την ειρωνεία και την πρόκληση, η συζήτηση γύρω της φαίνεται πως ολοένα και θα αναζωπυρώνεται.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr