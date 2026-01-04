Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Τρία πράγματα που καμιά γυναίκα δεν πρέπει να κάνει μετά το σεξ

 04.01.2026 - 13:26
Τρία πράγματα που καμιά γυναίκα δεν πρέπει να κάνει μετά το σεξ

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν τρία πράγματα που οι γυναίκες θα πρέπει να αποφεύγουν μετά τη σεξουαλική επαφή, προκειμένου να διατηρήσουν την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής.

«Όταν ο κολπικός ιστός λιπαίνεται, διογκώνεται και τρίβεται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, αλλάζει ο τρόπος που αντιδρά στο περιβάλλον, δημιουργώντας πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης», εξηγεί η γυναικολόγος Leslie E. F. Page.

Διαβάστε, λοιπόν, τρία πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε, ακόμα και μετά από μια παθιασμένη, γεμάτη ένταση σεξουαλική επαφή.

Μην πλένεστε με αντισηπτικό υγρό καθαρισμού

Το πλύσιμο μετά τη σεξουαλική επαφή επιβάλλεται, αλλά το αντισηπτικό υγρό καθαρισμού δεν είναι απαραίτητο όπως εξηγούν οι ειδικοί. Ίσως ακούγεται παράδοξο, όμως το πλύσιμο με αντισηπτικό υγρό στις ευαίσθητες περιοχές μπορεί να κάνει περισσότερη ζημιά παρά καλό, καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στην περίπτωση που το δέρμα αντιδράσει διαφορετικά στις χημικές ουσίες που περιέχονται στα σαπούνια, αλλά και ερεθισμό και ξηρότητα στον κόλπο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να είστε σίγουρες ότι το νερό που χρησιμοποιείτε είναι απόλυτα καθαρό. «Αν δε μπορείτε να το πιείτε, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ούτε και για να πλυθείτε μετά το σεξ», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ειδικοί.

Μην αμελήσετε την επίσκεψη στην τουαλέτα 
Η ούρηση μετά το σεξ συνιστάται για τον περιορισμό του κινδύνου της ουρολοίμωξης. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, κατά τη διάρκεια του σεξ τα διάφορα βακτήρια που κυκλοφορούν στον οργανισμό οδηγούνται στην κύστη, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος μόλυνσης εκεί μετά το σεξ να είναι μεγάλος. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να σπεύσετε στην τουαλέτα αμέσως μετά την επαφή. Μην νιώθετε πιεσμένοι από τον χρόνο. Από την άλλη μεριά, μην αφήσετε τον χρόνο να κυλήσει και αποκοιμηθείτε αφήνοντας αυτή τη σημαντική κίνηση για το πρωί, επειδή μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο σφάλμα.

 

Μην κάνετε μπάνιο με τον σύντροφό σας
Μπορεί ένα ρομαντικό αφρόλουτρο να ακούγεται τέλειο μετά από τη σεξουαλική επαφή, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τα ευαίσθητα σημεία του γυναικείου σώματος. Η συνεύρεση με τον ερωτικό σας σύντροφο στη μπανιέρα με το ζεστό νερό σημαίνει ότι εκτίθεστε στα βακτήρια του δέρματος και του πρωκτού του, ενώ και η εκτενής έκθεση στο νερό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του αντιμικροβιακού φράγματος του δέρματός σας. «Όταν το αιδοίο διογκώνεται ως απόκριση στη σεξουαλική διέγερση, αποκαλύπτει το άνοιγμα του κόλπου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες μόλυνσης», εξηγεί τέλος η Δρ. Page.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

