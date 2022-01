ΚΑΝΑΔΑΣ: Αυτοκίνητο βυθιζόταν στον παγωμένο ποταμό και η οδηγός έβγαζε selfie στην οροφή του - ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, δεν στάθηκε και τόσο... τυχερή καθώς ο πάγος σε κάποιο σημείο ήταν πολύ λεπτός, με αποτέλεσμα να σπάσει και το αυτοκίνητό της να βρεθεί να βυθίζετε στα παγωμένα νερά.

Οι κάτοικοι της περιοχής και οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και επιστράτευσαν ένα καγιάκ για να σώσουν την οδηγό, η οποία όμως έδειχνε να αδιαφορεί για ό,τι είχε συμβεί. Μάλιστα είχε ανέβει στην οροφή του μισοβυθισμένου αυτοκινήτου και έβγαζε selfie για να απαθανατίσει τη στιγμή!...

UPDATED: Ottawa police say the driver has been charged dangerous operation of a motor vehicle after a vehicle crashed through the ice of the Rideau River.

Residents used a kayak to rescue the driver from the water. #ottnews https://t.co/nysmLlHczW