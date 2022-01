Αστυνομικός οδηγήθηκε σε παραίτηση επειδή οι συνάδελφοί της βρήκαν ότι είχε σελίδα στο OnlyFans

Η 46χρονη πρώην αστυνομικός κοινοποιούσε ερωτικό περιεχόμενο με τον σύζυγό της στην γνωστή πλατφόρμα, ωστόσο όταν αυτό έγινε αντιληπτό από ανθρώπους του εργασιακού της περιγύρου, υπήρξαν παράπονα για αυτήν παρότι όπως έλεγε «δεν ήθελα ποτέ να έρθουν σε σύγκρουση αυτές οι δύο πλευρές της ζωής μου».

Η κατάσταση στη δουλειά της γυναίκας από το Κολοράντο άρχισε να γίνεται «ανυπόφορη λόγω του συνεχούς κουτσομπολιού γύρω από την προσωπική μου ζωή» όπως αναφέρει η ίδια, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο να μην κοιμάται και να μην τρώει.

Η κατάληξη ήταν να πάρει αναρρωτική άδεια και να της γίνει παρότρυνση να μην επιστρέψει στο σώμα, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί αλλά να αποζημιωθεί μετά από δικαστικό αγώνα.

Πλέον, ασχολείται αποκλειστικά με το Only Fans, δηλώνοντας πως «νιώθω δέκα χρόνια νεότερη δίχως το άγχος της καθημερινότητας».

Cop-turned-OnlyFans star claims she was 'SHAMED' out of police job after 28 YEARS by colleagueshttps://t.co/QTNGdKTjz9