Διαφοροποιείται η διαδικασία για πλήρως εμβολιασμένα παιδιά ή που έχουν νοσήσει, τα σημεία για test to stay

Τη διαφοροποίηση από αύριο 1η Φεβρουαρίου της διαδικασίας που θα ισχύει για τα παιδιά που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης και δεν έχει παρέλθει η περίοδος των 90 ημερών, υπενθυμίζει το Υπουργείο Υγείας, το οποίο δίνει επίσης στη δημοσιότητα τα σημεία "test to stay" για την Τρίτη.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγεία για τις στενές επαφές που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης και δεν έχει παρέλθει η περίοδος των 90 ημερών, «βάσει του πρωτοκόλλου δεν υποχρεούνται να αυτοπεριοριστούν και κατά την 3η και 5η ημέρα απο την επαφή, υποβάλλονται σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test), ενώ υπάρχει σύσταση για διενέργεια εξέτασης PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 7η ημέρα».



Τα σημεία για "test to stay" είναι τα ακόλουθα:



Λευκωσία - Μέση



Λύκειο Παλουριώτισσας, Γυμν. Παλουριώτισσας, Β` Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, THE AMERICAN INT. SCHOOL IN CYPRUS, Λύκειο Εθν. Κυπριανού (Στροβόλου), Λύκειο Ακρόπολης, Λύκειο Λατσιών, Γυμν. Λατσιών, Λύκειο Απ. Μάρκου, Λύκειο Κύκκου Β΄, Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Δασούπολη), Λύκειο Απ. Βαρνάβα, Λύκειο Αγ. Γεωργίου (Λακατάμιας), Α` Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, THE FALCON SCHOOL NICOSIA, ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, Γυμν. Σταυρού-Στροβόλου, THE AMERICAN ACADEMY NICOSIA, Παγκύπριο Γυμν., THE SENIOR SCHOOL, Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ`, Ελληνική Σχολή ΦΟΡΟΥΜ - Μέση Εκπαίδευση, G.C. SCHOOL OF CAREERS - Μέση Εκπαίδευση, THE ENGLISH SCHOOL - Μέση Εκπαίδευση, THE GRAMMAR SCHOOL NICOSIA - Μέση Εκπαίδευση, Γυμν. Αρχαγγέλου – Λακατάμειας, Γυμν. ΄Εγκωμης, Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λευκωσίας, Γυμν. Αγλαντζιάς, Γυμν. Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου, Γυμν. Κωνσταντινουπόλεως, Γυμν. Ανθούπολης, Γυμν. Αγ. Δομετίου, Γυμν. Διανέλλου & Θεοδ., Γυμν. Αγ. Βασιλείου, Γυμν. Μακεδονίτισσας, Γυμν. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ), Γυμν. Αγ. Στυλιανού, Περιφ. Γυμν. Α΄ Λευκωσίας-Νήσου, Περιφ.Γυμν. Β΄ Λευκωσίας – Κλήρου (Νήσου), Γυμν. Γερίου, Λύκειο Σολέας, Λύκειο Παλιομετόχου, Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας + PASCAL ENGLISH SCHOOL, Γυμν. Ακακίου (Περιφερ.)







Λευκωσία – Δημοτική



Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Α`, Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Α` + Δημοτικό, Σχολείο Καϊμακλίου Β`, Δημοτικό Σχολείο - Καϊμακλί Γ΄, Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Β`, Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Γ`, Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α`, Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης", Δημοτικό Σχολείο - Έγκωμη Α΄, Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Β`, Δημοτικό Σχολείο - Κοκκινοτριμιθιά Α`, Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α` - Αγίου Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Γ`, Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Στ`, Δημοτικό Σχολείο - Αγλαντζιά Δ΄, Δημοτικό Σχολείο - Αγλαντζιά Ε΄ - Άκη Κλεάνθους, Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, Δημοτικό Σχολείο Αρεδιού, Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού, Δημοτικό Σχολείο – Κωνσταντινουπόλεως, Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Βασίλειος, Δημοτικό Σχολείο - Μακεδονίτισσα Α΄, Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β`, Δημοτικό Σχολείο - Μακεδονίτισσα Γ΄ - Στυλιανού Λένα, Δημοτικό Σχολείο – Δασούπολη, Δημοτικό Σχολείο Πάνω Δευτεράς, Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Α΄ - Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου, Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά, Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β` - Αγίου Μάμα, Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Γ΄ - Αγίου Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ` - Αγίου Νεοφύτου, Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης, Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Ε΄ - Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Στ΄ - Αγίου Στυλιανού, Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Ζ΄- Αγίου Παντελεήμονα, Δημοτικό Σχολείο - Τσέρι Β΄, Δημοτικό Σχολείο Ελένειον, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, Δημοτικό Σχολείο Περνέρα, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου, Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, Δημοτικό Σχολείο "Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος", Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα, Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Δομέτιος Γ`, Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Δομέτιος Α`, Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών, Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης, Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας, Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς, Δημοτικό Σχολείο Μάμμαρη, Δημοτικό Σχολείο - Αγίοι Τριμιθιάς, Δημοτικό Σχολείο Ακακίου, Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας, Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Σπυρίδωνας, Δημοτικό Σχολείο - Απόστολος Βαρνάβας, Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα - "Μελέτιον", Δημοτικό Σχολείο Δαλίου Β`, Δημοτικό Σχολείο - Δάλι Γ΄, Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου, Δημοτικό Σχολέιο Ασίνου, Δημοτικό Σχολείο Ανάγειας, Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου, Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπιάς, Δημοτικό Σχολείο Μιτσερού



Λεμεσός – Μέση



Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου,Λύκειο Αγ. Λουκά – Κολοσσίου, Γ` Τεχνική Σχολή Λεμεσού, ΕΛΛ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ PASCAL + PASCAL ENGLISH SCHOOL Λ/ΣΟΥ, Λύκειο Πολεμιδιών, Λύκειο Αγ. Φυλάξεως, Γυμν. Αγρού (Εξατάξιο), Λύκειο Αγ. Ιωάννη, Λύκειο Αγ. Αντωνίου, Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα, Α` Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Θέκλειο Γυμν., THE GRAMMAR SCHOOL LIMASSOL, Λανίτειο Λύκειο Α΄, Λύκειο Λινόπετρας, Β` Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Γυμν. Ομόδους (Εξατάξιο), Σχολή Μιτσή Λεμύθου (Εξατάξιο), Γυμν. Τσίρειο Γυμν., THE AMERICAN ACADEMY SCHOOL κ` ΕΛΛΗΝ. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚ. ΑΚΑΔΗΜ., FOLEY`S GRAMMAR SCHOOL, ST MARY`S SCHOOL - ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, THE HERITAGE PRIVATE SCHOOL, Λανίτειο Γυμν., Γυμν. ΄Υψωνα, Γυμν. Καλογεροπούλου, Γυμν. Αγ. Φυλάξεως, Γυμν. Τραχωνίου, Γυμν. Νεάπολης, Γυμν. Ζακακίου, Γυμν. Αγ. Νεοφύτου, Γυμν. Αγ. Ιωάννη, Γυμν. Λινόπετρας, Γυμν. Αγ. Αθανασίου, Γυμν. Πολεμιδιών, Γυμν. Καθολικής, Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού



Λεμεσός – Δημοτική



Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΚΕ΄ - Εκάλης, Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΚΣτ΄ - Παναγίας Τριχερούσας, Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός Ι΄ - Χαλκούτσας - Βασίλη Μιχαηλίδη, Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΚΑ΄ - Κοντοβάθεια, Δημοτικό Σχολείο - Ποταμός Γερμασόγειας Β΄, Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός Κ΄ - Αγίου Παντελεήμονα, Δημοτικό Σχολείο - Κάτω Πολεμίδια ΚΗ΄ - Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΙΑ΄ - Τσίρειο, Δημοτικό Σχολείο – Γερμασόγεια, Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Αθανάσιος Β΄, Δημοτικό Σχολείο - Ύψωνας Α΄, Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Β`, Δημοτικό Σχολείο - Ύψωνας Γ΄, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΓ` - Αγίου Σπυρίδωνα Β`, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ιστ` - Ζακακίου - Πολύκαρπου Βλάχου, Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς, Δημοτικό Σχολείο ΙΔ΄ - Μέσα Γειτονιάς, Δημοτικό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς ΚΘ΄ - Γ. Ν. Καλογερόπουλου

Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδίων Α` - Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Β΄ - Αγίου Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΙΕ΄ - Αγίου Νεοφύτου, Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδίων – Καρμιώτισσας, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδίων ΙΖ` - Αγίου Νικολάου, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδίων ΚΔ` - Αποστόλου Βαρνάβα, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Β`, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΒ` – Λανίτειο, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΖ` - Τιμίου Προδρόμου, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Θ` – Καψάλου, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Γ`, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΒ` - Αγίου Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας Α`, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Στ` - Αγίου Νικολάου, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Δ`, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ε` - Αγίου Ιωάννη, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΘ΄ - Αγίας Φυλάξεως, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Α΄, Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας, Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Η` - Ομόνοιας (ΚΑ + ΚΒ), Δημοτικό Σχολείο Ζ` - Αποστόλου Ανδρέα (ΚΑ + ΚΒ), Δημοτικό Σχολείο "Άγιοι Ανάργυροι" - Μονή Μοναγρούλι, Δημοτικό Σχολείο Ασγάτας, Δημοτικό Σχολείο Πάχνας, Δημοτικό Σχολείο Ασώματος, Δημοτικό Σχολείο Απεσιάς, Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού, Δημοτικό Σχολείο "Ιαματική"



Λάρνακα – Μέση



THE AMERICAN ACADEMY LARNACA, Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας, Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Λάρνακας, Λύκειο Αραδίππου, Γυμν. Λευκάρων (Εξατάξιο), Τεχνική Σχολή Λάρνακας, Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, Λύκειο Βεργίνας, Λύκειο Λιβαδιών, Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, PASCAL ENGLISH SCHOOL - ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, MED HIGH - Μέση Εκπαίδευση, Γυμν. Βεργίνας, Γυμν. Δροσιάς, Γυμν. Φανερωμένης, Ευρυβιάδειο Γυμν., Γυμν. Πετράκη Κυπριανού, Γυμν. Ξυλοτύμπου (Περ.)





Λάρνακα - Δημοτική



Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Α`, Δημοτικό Σχολείο - Αραδίππου Δ΄ - Αγίου Φανουρίου, Δημοτικό Σχολείο - Αραδίππου Ε΄ - Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου, Δημοτικό Σχολείο – Λιβάδια, Δημοτικό Σχολείο – Αθηένου, Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος - Τούλας Χαραλάμπους, Δημοτικό Σχολείο – Κίτι, Δημοτικό Σχολείο - Δροσιά - «Μιχαλάκης Παρίδης», Δημοτικό Σχολείο Καθαρής - Δημήτρη Λιπέρτη, Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α` - Χριστόφορου Χριστοφίδη, Δημοτικό Σχολείο – Καμάρες, Δημοτικό Σχολείο – Βορόκληνη, Δημοτικό Σχολείο Ζήνων, Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α`, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη, Δημοτικό Σχολείο Πύλας, Δημοτικό Σχολείο Αγγλισίδες, Δημοτικό Σχολείο Ψευδά, Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού, Δημοτικό Σχολείο Αγίας Άννας, Δημοτικό Σχολείο Πυργών, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου - "Μιχαλοπούλειο", Δημοτικό Σχολείο Μαρώνι – Ψεματισμένος, Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας, Δημοτικό Σχολείο Αναφωτίας, Δημοτικό Σχολείο Πάνω Λεύκαρα, Δημοτικό Σχολείο Τόχνης



Πάφος – Μέση



Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου, Λύκειο κ` Τεχνική Σχολή Έμπας, THE LEARNING CENTRE PEYEIA, Λύκειο Αγ. Νεοφύτου, Λύκειο Κύκκου Πάφου, Λύκειο Γεροσκήπου, Τεχνική Σχολή Πάφου, Γυμν. Αποστόλου Παύλου, Γυμν. Παναγίας Θεοσκέπαστης, Γυμν. Α΄ Αγίου Θεοδώρου, Γυμν. Γεροσκήπου, Νικολαϊδειο Γυμν., Γυμν. Πόλις Χρυσοχούς, Γυμν. Πολεμίου (Εξατάξιο)



Πάφος – Δημοτική



The International School of Paphos – Δημοτικό, Δημοτικό Σχολείο - Πάφος Ι΄ - «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», Δημοτικό Σχολείο - Πάφος Θ΄ - Κουπάτειο, Δημοτικό Σχολείο - Γεροσκήπου Β΄, Δημοτικό Σχολείο - Πάφος Δ΄ - Κάτω Περβολιών, Δημοτικό Σχολείο Κονιών, Δημοτικό Σχολείο Πάφου Η` – Ιορδάνειο, Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ` - Αγίου Σπυρίδωνα, Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ζ΄ - Αγίου Κενδέα, Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας - Λέμπας - Αγίου Στεφάνου, Δημοτικό Σχολείo Πάφου Α` – Νεοφύτειο, Δημοτικό Σχολείo Πάφου Β` – Δημήτριο, Δημοτικό Σχολείo Πάφου Στ`, Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΓ`, Δημοτικό Σχολείο Πάφου Γ` - Αποστόλου Παύλου, Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΒ` - "Πεύκιος Γεωργιάδης", Δημοτικό Σχολείο Κούκλια, Δημοτικό Σχολείο Μανδριά, Δημοτικό Σχολείο Τίμης, Δημοτικό Σχολείο Πάφος Ε` - Αγίου Δημητρίου, Δημοτικό Σχολείο Αργάκας, Δημοτικό Σχολείο Δρούσειας, Δημοτικό Σχολείο Στρουμπιού, Δημοτικό Σχολείο Τσάδα - Κοίλη "Ευαγόρα Παλληκαρίδη", Δημοτικό Σχολείο Τρεμιθούσας



Αμμόχωστος – Μέση



Λύκειο Παραλιμνίου, Γυμν. Παραλιμνίου, Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, Λύκειο Κοκκινοχωρίων



Αμμόχωστος - Δημοτική



Xenion Private Junior School – Δημοτικό, Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου Α`, Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ`, Δημοτικό Σχολείο - Σωτήρα Γ`, Δημοτικό Σχολείο - Λιοπέτρι Α`, Δημοτικό Σχολείο - Δάσος Άχνας - "Φώτης Πίττας"



Αναφέρεται ότι τα συγκεκριμένα σημεία θα λειτουργούν από τις 7:00π.μ μέχρι τις 8:00π.μ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών που θα αποτελούν στενές επαφές. Για τους μαθητές/τριες της Μέσης Εκπαίδευσης συστήνεται όπως προσέρχονται μεταξύ των ωρών 07:00 – 07:30, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω απώλεια διδακτικού χρόνου.



Προστίθεται ότι η τήρηση του πιο πάνω μέτρου είναι προαιρετική και απευθύνεται μόνο σε μαθητές/τριες που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID-19 και βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να αυτοπεριοριστούν και δηλώθηκαν εντός σχολείου, όπως αυτές καθορίζονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο που διέπει τις σχολικές μονάδες (δύο μέτρα απόσταση από όλες τις κατευθύνσεις του θετικού περιστατικού, εντός της σχολικής αίθουσας, κατά την ώρα του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια των αθλοπαιδιών και κατά τη μεταφορά με ιδιωτικό όχημα).



Σε σχέση με το τι ισχύει για τις στενές επαφές που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών το Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι «θα έχουν την επιλογή είτε να περιοριστούν για 10 ημέρες όπως προνοεί το σχετικό πρωτόκολλο και να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα μετά από τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) ή εργαστηριακή εξέταση PCR, είτε να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή (εξαιρούνται αργίες και Σαββατοκύριακα)».



Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ` εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά την αποχώρηση των στενών επαφών από τα σχολεία, θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες, (όπως φροντιστήρια, αθλοπαιδιές κ.α)



Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να αποφεύγουν τη διακίνηση τους μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η μετάβαση τους στο σχολείο να γίνεται με ιδιωτικό όχημα.



Υπενθυμίζεται ότι η απουσία των μαθητών από την τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργαστηριακού ελέγχου, θα είναι δικαιολογημένη.



Διευκρινίζεται πως, εάν ένα άτομο υποβληθεί σε εξέταση το απόγευμα και εντοπιστεί θετικός, οι επαφές του στο σχολείο θα μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου "test to stay".



Οι μαθητές/τριες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές κοινότητες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα σημεία δειγματοληψίας που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες.



Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη συνοδείας και επίβλεψης των παιδιών που θα προσέρχονται στα κέντρα δειγματοληψίας που βρίσκονται στα σχολεία, έχουν οι γονείς/κηδεμόνες.

