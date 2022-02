Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων – Συνεχίζεται το ράλι του αργού - Δείτε τα πιο φθηνά πρατήρια ανά επαρχία - ΛΙΣΤΑ

Επαληθεύθηκε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών που έκανε λόγο τον περασμένο Ιανουάριο για εκτόξευση τιμών των καυσίμων μέσα στον Φεβρουάριο και υπερκάλυψη της διαφοράς στη μείωση των τιμών που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μάλιστα, ενδέχεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση καθώς η τιμή του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές συνεχίζει την άνοδό της. Η τιμή του αργού Brent άρχισε να ανεβαίνει στις 10 Ιανουαρίου και από 80.87 δολάρια ανά βαρέλι έφτασε σήμερα 3/2 το πρωί στα 89.26.

Το ThemaOnline συνέλεξε στοιχεία από το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Εμπορίου και παρουσιάζει τα φθηνότερα πρατήρια ανά το παγκύπριο.

Όπως καταγράφηκε σήμερα Πέμπτη 3/2 στις 9 το πρωί, η φθηνότερη τιμή σε αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι στο €1,299 ανά λίτρο. Η φθηνότερη αμόλυβδη 98 οκτανίων βρίσκεται στο €1,366 και το πετρέλαιο κίνησης στο €1,366.

Συγκριτικά, στις 19/1/2022 η φθηνότερη τιμή σε αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν στο €1,276 ανά λίτρο. Η αμόλυβδη 98 οκτανίων βρισκόταν στο €1,343 και το πετρέλαιο κίνησης στο €1,366.

Δείτε αναλυτικά τα φθηνότερα πρατήρια ανά επαρχία

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,375

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,299

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,418

Αμόλυβδη 95 – Φθηνότερα Πρατήρια

Παγκύπρια

PETROLINA, Γιάννου Κρανιδιώτη 247 Τ.Κ 2233, τηλ: 22312313, Λατσιά, €1,299

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά, €1,299

FILL N GO, Σταδίου 9 (Χαλεπιανές) Τ.Κ 2571, τηλ: 22524580, Πέρα Χωριό Νήσου, €1,299

Λευκωσία

PETROLINA, Γιάννου Κρανιδιώτη 247 Τ.Κ 2233, τηλ: 22312313, Λατσιά, €1,299

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά, €1,299

FILL N GO, Σταδίου 9 (Χαλεπιανές) Τ.Κ 2571, τηλ: 22524580, Πέρα Χωριό Νήσου, €1,299

Λεμεσός

PETROLINA, Παναγίας Ελεούσας 55 Τ.Κ 4730, τηλ: 25432020, Τριμίκλινη, €1,329 (Η τιμή πρατηρίου ενδέχεται να διαφέρει)

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός, €1,331

Λάρνακα

STAROIL, Λεωφ. Δρομολαξιάς 61 Τ.Κ 7550, τηλ: 24828600, Κίτι, €1,345

Αμμόχωστος

STAROIL, Λεωφ. Καρύων 17 Τ.Κ 5510, τηλ: 23922182 , Αυγόρου, €1,344

Πάφος

TOTAL PLUS, Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη 75 Τ.Κ 8700, τηλ: 26843256, Δρούσια, €1,342 (Η τιμή πρατηρίου ενδέχεται να διαφέρει)

STAROIL, Λεωφ. Χλώρακας 70 Τ.Κ 8220, τηλ: 26812600, Χλώρακα, €1,358

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,439

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,394

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,495

Αμόλυβδη 98 – Φθηνότερα Πρατήρια

Παγκύπρια

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός, €1,394

Λευκωσία

ESSO, Καντάρας 58 Τ.Κ 1037, τηλ: 22433430, Καϊμακλί, €1,399 (Η τιμή πρατηρίου ενδέχεται να διαφέρει)

ESSO, Λεωφ. Νίκης 37 Τ.Κ 1087, τηλ: 22490810, Ακρόπολη, €1,399

PETROLINA , Γιάννου Κρανιδιώτη 247 Τ.Κ 2233, τηλ: 22312313, Λατσιά, €1,399

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά, €1,399

FILL N GO, Σταδίου 9 (Χαλεπιανές) Τ.Κ 2571, τηλ: 22524580, Πέρα Χωριό Νήσου, €1,399

PETROLINA , Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 28, Αγ.Ομολογητές Τ.Κ 1082, τηλ: 22317129, Λευκωσία, €1,399

ESSO, Λεωφ. Λευκωσίας 108, Δάλι Τ.Κ 2540, τηλ: 22815686, Δάλι, €1,399

Λεμεσός

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός, €1,394

Λάρνακα

STAROIL, Λεωφ. Δρομολαξιάς 61 Τ.Κ 7550, τηλ: 24828600, Κίτι, €1,403

Αμμόχωστος

STAROIL, Λεωφ. Καρύων 17 Τ.Κ 5510, τηλ: 23922182, Αυγόρου, €

1,415

Πάφος

TOTAL PLUS, Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη 75 Τ.Κ 8700, τηλ: 26843256, Δρούσια, €1,399 (Η τιμή πρατηρίου ενδέχεται να διαφέρει)

SHELL, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 10 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932494, Πάφος, €1,406



Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,413

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,366

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,469

Πετρέλαιο Κίνησης – Φθηνότερα Πρατήρια

Παγκύπρια

PETROLINA, Γιάννου Κρανιδιώτη 247 Τ.Κ 2233, τηλ: 22312313, Λατσιά, €1,393

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά, €1,393

FILL N GO, Σταδίου 9 (Χαλεπιανές) Τ.Κ 2571, τηλ: 22524580, Πέρα Χωριό Νήσου, €1,393

Λευκωσία

PETROLINA, Γιάννου Κρανιδιώτη 247 Τ.Κ 2233, τηλ: 22312313, Λατσιά, €1,393

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά, €1,393

FILL N GO, Σταδίου 9 (Χαλεπιανές) Τ.Κ 2571, τηλ: 22524580, Πέρα Χωριό Νήσου, €1,393

Λεμεσός

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός, €1,408

Λάρνακα

STAROIL, Λεωφ. Δρομολαξιάς 61 Τ.Κ 7550, τηλ: 24828600, Κίτι, €1,414

Αμμόχωστος

EKO, Σώτος Χατζηπροκοπίου 22 Τ.Κ 5330, τηλ: 23723868, Αγία Νάπα, €1,425

Πάφος

TOTAL PLUS, Αγίου Γεωργίου Νικοξυλίτη 75 Τ.Κ 8700, τηλ: 26843256, Δρούσια, €1,428 (Η τιμή πρατηρίου ενδέχεται να διαφέρει)

STAROIL, Λεωφ. Χλώρακας 70 Τ.Κ 8220, τηλ: 26812600, Χλώρακα, €1,432