Εξεταστείτε για κορωνοϊό πριν γιορτάστε τον Άγιο Βαλεντίνο - Πού να πάτε για δωρεάν rapid τεστ - ΠΙΝΑΚΑΣ

Τα σημεία δειγματοληψίας για διενέργεια rapid test κορωνοϊού για τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022, μέσω του προγράμματός του δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα και με στόχο την αναχαίτιση της πανδημίας οι μονάδες δειγματοληψίας rapid test μόνο για προκαθορισμένες ομάδες πολιτών, θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:



Λεμεσός (7 σημεία)



My Mall Limassol (Είσοδος D, δίπλα από το Public) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94057623



Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πάνω Πολεμιδιών 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Ξενοδοχείο Atlantica Oasis, Γερμασόγεια (προθάλαμος ξενοδοχείου) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99146623



Εμπορικό Κέντρο πρώην Ορφανίδη, Πολεμίδια, πίσω πλευρά 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99942219



Συνεδριακό Κέντρο Κολοσσίου (πλησίον Εκκλησίας Αποστόλου Λουκά) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 77774400



Πανεπιστήμιο ΤΕΠΑΚ, κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος 7:30 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Α` Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού (χώρος εταιρείας Remedica Ltd) 10:30 π.μ. - 2:30 μ.μ. 99938509



Λάρνακα (5 σημεία)



Metropolis Mall (Είσοδος 5, υπόγειος χώρος στάθμευσης) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης 9 π.μ. - 6 μ.μ. 96678224



Κοινοτικό Συμβούλιο Συνοικισμού Μακαρίου, Περιοχή Καμάρες 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99146623



Χώρος στάθμευσης πρώην Συνεργατικής Τράπεζας Αραδίππου 9 π.μ. - 6 μ.μ. 96678224



Κοινοτικό Ιατρείο Λιβαδιών 9 π.μ. - 6 μ.μ. 77774400



Λευκωσία (20 σημεία)



Mall of Cyprus (υπόγειος χώρος στάθμευσης) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99154344



Nicosia Mall 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Δήμος Αγίου Δομετίου (αίθουσα εκδηλώσεων) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 96812424



Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Λατσιά 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94056785



Ιερός Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας, Παλουριώτισσα 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας, Στρόβολος 9 π.μ. - 6 μ.μ. 70000166



Κοινοτικό Ιατρείο Ιδαλίου 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Παλαιό Κοινοτικό Ιατρείο Ανθούπολης 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99146623



Αίθουσα Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους αυτοστεγάσεως Γεριού 9 π.μ. - 6 μ.μ. 77774400



Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ακρόπολη 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99969931



Ιερός Ναός Αποστόλου Ανδρέα, Αγλαντζιά 9 π.μ. - 6 μ.μ. 96659317



Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, Λακατάμια 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99790687



Εμπορικό και Ψυχαγωγικό Κέντρο Neo Plaza, Κοκκινοτριμιθιά 2 μ.μ. - 6 μ.μ. 99476680



Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα (πίσω από Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 96659317



Δημοτική Πινακοθήκη Λακατάμειας 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99965920



Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (καφετέρια) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 99742888



Κέντρο Υγείας Πανεπιστημιούπολης 9 π.μ. - 4 μ.μ. 99365616



Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου - στεγασμένος χώρος Air Control 10:30 π.μ. - 2:30 μ.μ. 99597275



Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου - εταιρεία Λαϊκο-Cosmos 10:30 π.μ. - 2:30 μ.μ. 99224894



Κοινοτικό Συμβούλιο Πύργου Τιλλιρίας 1:30 μ.μ. - 4 μ.μ. 77774400



Πάφος (3 σημεία)



Kings Avenue Mall, Πάφος (κεντρική είσοδος) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Οικία Χ``Μιτσή (πίσω από Δημοτικό Μέγαρο Γεροσκήπου) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94057623



Πρώην Οικία Έπαρχου 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Αμμόχωστος (3 σημεία)



Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου (στεγασμένος χώρος στάθμευσης) 9 π.μ. - 6 μ.μ. 94041843



Σωματείο «Ονήσιλος», Σωτήρα 9 π.μ. - 6 μ.μ. 96659317



Κοινοτικό Συμβούλιο Φρενάρους 9 π.μ. - 6 μ.μ. 77774400



Σημειώνεται ότι στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, και με στόχο την αναχαίτιση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, στους χώρους όπου η πρόσβαση προϋποθέτει την κατοχή SafePass, τα άτομα ηλικίας 6 ετών και άνω πρέπει να πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1.Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού.

2.Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 3 μήνες.

3.Πιστοποιητικό αρνητικού rapid test με ισχύ 7 ημερών για άτομα 6-11 ετών.

4.Πιστοποιητικό αρνητικού PCR ή rapid test με ισχύ 72 ωρών για άτομα 12-17 ετών.

5.Πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR με ισχύ 72 ωρών ή rapid test με ισχύ 48 ωρών για άτομα 18 ετών και άνω, και τουλάχιστον μια δόση εμβολίου εκεί όπου απαιτείται βάσει Διατάγματος.



Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις κινητές μονάδες rapid test του Υπουργείου Υγείας δύνανται εξυπηρετούνται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες πολιτών:

Τα ανήλικα πρόσωπα μέχρι 17 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών, τα οποία δεν έχουν τη συγκατάθεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων τους για εμβολιασμό, δύνανται να διενεργούν δωρεάν rapid test μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας.

Τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε εμβολιασμό με τεκμηρίωση με ιατρικό πιστοποιητικό, και αφού το αίτημά τους εξεταστεί από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας και δοθεί σχετική έγκριση, η οποία πρέπει να παρουσιάζεται στη μονάδα δειγματοληψίας. Στην εν λόγω κατηγορία εμπίπτουν και οι εγκυμονούσες, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει έγκριση από την ad hoc επιτροπή του ΠΙΣ.

Τα άτομα που εμβολιάζονται με την 1η δόση του εμβολίου, για την περίοδο που απαιτείται μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης του εμβολίου. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.

Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και έχει παρέλθει η περίοδος 7 μηνών χωρίς να λάβουν ενισχυτική δόση, μέχρι νεωτέρας. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.

Τα άτομα που έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.

Τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 εντός των τελευταίων 90 ημερών, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζεται το πιστοποιητικό ανάρρωσης.



Επιπλέον των πιο πάνω αποδεικτικών, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.