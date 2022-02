Καταναλωτές καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα απάτης

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί ότι τις τελευταίες ημέρες έλαβε καταγγελίες από καταναλωτές, για την σελίδα Kymberly’s_fashion η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στην ιστοσελίδα https://sneakaddict.wixsite.com/website (υπό την επωνυμία ALL LUXURY FOR HER). Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές καταγγέλλουν ότι προέβησαν σε παραγγελίες προϊόντων, πλήρωσαν το σχετικό αντίτιμο αλλά τα προϊόντα που παρέλαβαν δεν ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά αυτών που διαφημίζονταν. Περαιτέρω όλες οι προσπάθειες τους για να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική επιχείρηση απέβησαν άκαρπες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν συναλλαγές με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σελίδες με την ίδια ονομασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αυτή την ευκαιρία, η Υπηρεσία υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μια επιχείρηση που εμπορεύεται μέσω διαδικτύου, οφείλει να τους παρέχει εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων:

την επωνυμία της,

τη γεωγραφική της διεύθυνση,

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου,

τον αριθμό μητρώου στο ΦΠΑ,

τον αριθμό εγγραφής της.

Τέλος, η Υπηρεσία συμβουλεύει τους καταναλωτές, πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβαίνουν σε αγορές από εμπορευόμενους που η μόνη πληροφόρηση που παρέχουν είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περισσότερες πληροφορίες/συμβουλές υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).