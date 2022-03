Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρή Ουκρανή πρόσφυγας - Ανατράπηκε λεωφορείο που την μετέφερε μαζί με άλλους και την καταπλάκωσε - Βίντεο

Ειδικότερα, το τροχαίο έγινε στον αυτοκινητόδρομο Α14 κοντά στην πόλη Φορλί, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν αρκετοί από τους επιβάτες, ενώ η Πυροσβεστική εντόπισε κάτω από τα συντρίμμια του λεωφορείου το άψυχο σώμα μιας νεαρής γυναίκας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το λεωφορείο ήταν ένα από δύο που ταξίδευαν μαζί, και που μετέφεραν συνολικά περίπου 50 άτομα.

Παραμένουν ακόμη άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ δεν φαίνεται να εμπλέκονται άλλα οχήματα. Είχε ως προορισμό της πόλη Πεσκάρα 300 χιλιόμετρα νοτιότερα από το σημείο.

Un bus con a bordo cittadini ucraini è uscito di strada, per cause da accertare, ribaltandosi in #A14 direzione sud, a Forlì. Sul posto #poliziastradale e @emergenzavvf

Le persone illese portate negli uffici della Stradale di Forlì per essere assistite e rifocillate#13marzo pic.twitter.com/SPt5WK9R2D