Δωρεάν οδοντιατρική εξέταση την Παρασκευή σε όσους επιθυμούν - Όλες οι λεπτομέρειες

Δωρεάν εξέταση κοινού από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας στις 18 Μαρτίου 2022 στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας.

Δωρεάν οδοντιατρική εξέταση προς το κοινό στον προαύλιο χώρο των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου θα προσφέρει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 ο Τομέας Πρόληψης των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας μέσω των τεσσάρων κινητών οδοντιατρικών μονάδων του, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας.

Η δράση εντάσσεται στις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη σημασία των προληπτικών οδοντιατρικών εξετάσεων καθώς οι στοματικές παθήσεις, λόγω του αυξημένου επιπολασμού τους, αποτελούν μείζον θέμα δημόσιας υγείας με τις συνέπειες τους να είναι πολλαπλές σε ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στα άτομα της μέσης και τρίτης ηλικίας οι στοματικές παθήσεις λαμβάνουν διαστάσεις καθολικής προσβολής.

Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση αφού τα αποτελέσματα πρόσφατης επιδημιολογικής έρευνας κατέδειξαν ότι, παρόλο που υπάρχει διαχρονική βελτίωση στο επίπεδο της στοματικής υγείας των Κυπρίων και τα επίπεδα των στοματικών παθήσεων είναι εφάμιλλα άλλων ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, εν τούτοις εξακολουθούν να καταγράφονται μη ικανοποιημένες ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας, που συνδέονται με διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς, γεωγραφικούς και φυλετικούς παράγοντες.

Η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προαγωγής της στοματικής υγείας και προς τούτο οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν, τα τελευταία χρόνια, εντατικοποιήσει τα προληπτικά προγράμματα που προσφέρουν, καλύπτοντας τάξεις της δημόσιας δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης καθώς και τα τελευταία 3 χρόνια και της ιδιωτικής δημοτικής εκπαίδευση. Πρόσθετα, επένδυση γίνεται στην ανάπτυξη συνεργασιών με τους υπόλοιπους φορείς της πρωτοβάθμιας υγείας, με στόχο την ανθρωποκεντρική και ολιστική αντιμετώπιση των πολιτών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Οδοντιάτρων (FDI) να εορτάζεται κάθε 20η Μαρτίου. Φετινό σύνθημα είναι «Να είσαι περήφανος για το στόμα σου για την ευτυχία και την ευημερία » «Be Proud of Your Mouth for your happiness and well-being.” σύνθημα το οποίο αποσκοπεί αφενός στο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αναφορικά με τη σημασία της στοματικής υγείας και την επίδραση και την αλληλοσυσχέτιση που έχει ένα υγιές στόμα με την ευτυχία, την ποιότητα ζωής αλλά και τη γενικότερη υγεία και αφετέρου να επισημάνει την ευθύνη που έχουν

όλοι οι πολίτες να λαμβάνουν όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα που θα διασφαλίσουν τη στοματική τους υγεία αλλά παράλληλα και την ευθύνη των οδοντιάτρων να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς τους προς την κατεύθυνση της πρόληψης καθώς και την έγκαιρη διάγνωση των στοματικών παθήσεων.

Προς τούτο, για διασφάλιση της στοματικής υγείας οι πιο κάτω συμβουλές είναι ωφέλιμο να ακολουθούνται:

(1) Καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα με φθοριούχα οδοντόκρεμα, για τουλάχιστον 2 λεπτά

(2) Περιορισμός της κατανάλωσης ζάχαρης στη διατροφή, και

(3) Συστηματική επίσκεψη στον οδοντίατρο για πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση τυχόν στοματολογικών προβλημάτων.

Την ίδια μέρα θα προσφέρονται δωρεάν στοματικοί έλεγχοι και από τους ιδιώτες οδοντιάτρους κατόπιν ραντεβού.