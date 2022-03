Ιράν: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο με αυτοκίνητα - Επέβαιναν 30 μέλη πλήρωμα - Δείτε βίντεο

«Ένα φορτηγό πλοίο των Εμιράτων που μετέφερε οχήματα βυθίστηκε περίπου 50 χιλιόμετρα από το λιμάνι Ασαλούγε» στην επαρχία Μπουσέρ και «έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τη διάσωση των 30 μελών του πληρώματος», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος του λιμενικού στο επίσημο πρακτορείο Irna.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι τα μέλη του πληρώματος βρίσκονται στο νερό, φορώντας σωσίβια και αναμένοντας να τους περισυλλέξει ένα ιρανικό πλοίο.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim του Ιράν, ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει καταιγίδες στον Κόλπο και προβλήματα στην κίνηση των πλοίων.

An UAE ship laden with a large cargo of cars sank 30 miles from the Iranian port of Asalouyeh.#Iran‌#Emirates

