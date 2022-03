Διανομή δωρεάν self-tests στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία - Αφορά τις στενές επαφές

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ), Μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, έχει προμηθευτεί αριθμό self-tests που θα διανεμηθούν δωρεάν στους γονείς των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές.

Διευκρινίζεται ότι ο ΣΙΠΕΚ θα εξυπηρετεί όλα τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία ανεξαιρέτως εάν είναι Μέλη του ή όχι.



Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και συντονισμού, τα self-tests θα τα παραλαμβάνουν οι Διευθύνσεις των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων (όχι απευθείας οι γονείς) στα οποία έχουν εντοπιστεί θετικά κρούσματα Covid-19 για αξιοποίηση από τα παιδιά που έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές.



Ανάλογα με την επαρχία που βρίσκεται το κάθε ιδιωτικό Νηπιαγωγείο στο οποίο έχουν εντοπιστεί θετικά κρούσματα κι έχουν δηλωθεί στενές επαφές, η Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου θα μπορεί να επικοινωνεί με το υπεύθυνο άτομο-Μέλος του ΣΙΠΕΚ, ώστε να παραλάβει τα δωρεάν self-tests που αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών του Νηπιαγωγείου που έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές.



Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων ατόμων του ΣΙΠΕΚ, που έχουν οριστεί για την προμήθεια των δωρεάν self-tests στα Νηπιαγωγεία, ανά επαρχία, είναι τα εξής:



Επαρχία Λευκωσίας

Κα Λαύρα Ηρακλέους,

Νηπιαγωγείο Casa dei Bambini,

Οδός Κυριάκου Μάτση 18, Παλλουριώτισσα, 1035, Λευκωσία

Τηλ. 22436466



Επαρχία Λάρνακας-Αμμοχώστου

Κα Σωτηρούλα Λοϊζιά Κτίστη

Νηπιαγωγείο Γέλα Χαμογέλα

Οδός Κωνσταντίνου Βαλσαμάκη 10, 6042, Λάρνακα

Τηλ. 24639536 / 99517700



Επαρχία Λεμεσού

Κα Γιάννα Πετρίδου

Νηπιαγωγείο Νερομπογιές και Χρώματα

Οδός Αγρίνιου 4, 3066, Λεμεσός

Τηλ. 25333792



Επαρχία Πάφου

Κα Ελευθερία Ελευθερίου

Νηπιαγωγείο Παραμυθούπολη

Οδός Αγαπήνορος 48, Κάτω Πάφος, 8049, Πάφος

Τηλ. 26945959 / 99635040



Σημειώνεται ότι οι γονείς των οποίων τα παιδιά τους έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές και θα αξιοποιήσουν το πρόγραμμα “Test to Stay” θα πρέπει να συμπληρώνουν το συνημμένο «Έντυπο Αποτελέσματος Test to Stay», και να το προσκομίζουν κάθε ημέρα στη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείο που φοιτούν τα παιδιά τους.



Για την 1η, 2η, 4η και 6η ημέρα που η διαδικασία προβλέπει την διεξαγωγή self-test, ο γονέας θα συμπληρώνει και θα υπογράφει τα πεδία του εντύπου.



Για την 3η, 5η και 7η ημέρα που η διαδικασία προβλέπει την διεξαγωγή rapid-test, τα πεδία του εντύπου θα συμπληρώνονται και θα υπογράφονται από το υπεύθυνο άτομο στο χώρο που διεξάγεται το rapid-test.



Για την παραλαβή των δωρεάν self-tests, οι Διευθύνσεις των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων θα πρέπει να προσκομίζουν στο υπεύθυνο άτομο του ΣΙΠΕΚ, συμπληρωμένο, το συνημμένο έντυπο «Καταγραφή Διάθεσης Τεστ στα Νηπιαγωγεία» (excel file).



Επιπλέον, το έντυπο «Καταγραφή Διάθεσης Τεστ στα Νηπιαγωγεία» (excel file) θα πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένο και την ίδια ημέρα, από τις Διευθύνσεις των ιδιωτικών Νηπιαγωγείων στο Υπουργείο Υγείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για σκοπούς ταυτοποίησης των παιδιών που έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές κι έχουν λάβει τα δωρεάν self-tests.



Επειδή η διανομή των self-tests στις επαρχίες θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Μαρτίου, 2022, τα επηρεαζόμενα παιδιά που έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές και θα αξιοποιήσουν το “Test to Stay”, θα πρέπει την Δευτέρα που είναι και η πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου, να προσκομίσουν αρνητικό rapid-test μέχρι να καταστεί δυνατή η μεταφορά και διανομή των δωρεάν self-tests.



Επειδή τα Μέλη του ΣΙΠΕΚ που έχουν οριστεί ανά επαρχία για να προβαίνουν στην προμήθεια των δωρεάν self-tests, θα εργάζονται προς αυτό τον σκοπό εθελοντικά, στα πλαίσια και της κοινωνικής προσφοράς του Συνδέσμου, παράκληση μας είναι όπως επιδεικνύεται η αρμόζουσα ευγένεια, κατανόηση, αλληλεγγύη και συμπαράσταση.



Διευκρινίσεις σε σχέση με το “Test to Stay” στα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία



Ενόψει της εφαρμογής του “Test to Stay” στα Νηπιαγωγεία, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ) διευκρινίζει τα εξής:



Το “Test to Stay” εφαρμόζεται σε παιδιά ηλικίας 3ων ετών και άνω.



Το “Test to Stay” εφαρμόζεται μόνο για την προσέλευση των παιδιών στα Νηπιαγωγεία. Μετά την αποχώρηση τους από το Νηπιαγωγείο, τα παιδιά θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες.



Όσα παιδιά δεν κάνουν χρήση του “Test to Stay”, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού.



Δηλαδή, θα αυτοπεριορίζονται για την περίοδο 7 ημερών και η αποδέσμευση θα γίνεται μετά τη διενέργεια εξέτασης rapid-test με αρνητικό αποτέλεσμα.



Το “Test to Stay” εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που τα παιδιά δηλωθούν ως στενές επαφές μέσα από το Νηπιαγωγείο (π.χ. στενή επαφή συμμαθητή ή μέλους του προσωπικού-Νηπιαγωγού, Βοηθού, Διευθύντριας, κλπ.).



Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δηλωθεί ως στενή επαφή άλλου ατόμου εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. του γονέα του), δεν εφαρμόζεται το “Test to Stay” διότι θεωρείται πως το παιδί είναι υψηλής επικινδυνότητας και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να είναι θετικό σε Covid-19 και να το εξαπλώσει και στο Νηπιαγωγείο.



Σε περίπτωση που ένα παιδί είναι θετικό σε Covid-19 και δηλωθούν ως στενές επαφές τα παιδιά του Τμήματος του, τα παιδιά μπορούν να εφαρμόζουν το “Test to Stay” και με αρνητικό αποτέλεσμα της εξέτασης self-test/rapid-test για τις επόμενες 7 ημέρες να προσέρχονται κανονικά στο Νηπιαγωγείο.



Εάν στην συνέχεια, κάποιο παιδί που είχε δηλωθεί ως στενή επαφή του αρχικού θετικού κρούσματος και εφάρμοζε το “Test to Stay” βρεθεί θετικό σε Covid-19 (π.χ. μετά από 3 ημέρες), τότε τα υπόλοιπα παιδιά του Τμήματος, δηλώνονται ξανά ως επαφές του δεύτερου θετικού κρούσματος και οι 7 ημέρες του “Test to Stay” ξεκινούν να μετρούν από την αρχή.



Τα παιδιά που έχουν νοσήσει με Covid-19 και δεν έχει περάσει η χρονική περίοδος των 90 ημερών και τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί εξαιρούνται του αυτοπεριορισμού και δεν δηλώνονται ως στενές επαφές.



Επειδή προέκυψε καθυστέρηση στην παραλαβή των self-tests και δεν κατέστη δυνατή η διανομή τους στις επαρχίες, την Δευτέρα 21 Μαρτίου, 2022 τα παιδιά που θα αξιοποιήσουν το πρόγραμμα “Test to Stay” θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό rapid-test.