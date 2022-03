ΚΥΠΡΟΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τα σημεία για test to stay την αύριο Δευτέρα (21/03) - Δείτε τον πίνακα

Τα σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες και κλινικά εργαστήρια στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου "test to stay", που θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα 21 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο "test to stay" σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας να παραμείνουν οι σχολικές μονάδες ασφαλείς και σε λειτουργία.

Τα σημεία δειγματοληψίας για "test to stay" είναι τα ακόλουθα:



Σημεία δειγματοληψίας σε κλινικά εργαστήρια

Λευκωσία (55 Σημεία)

Βιοϊατρικά Εργαστήρια Χάρης Χαριλάου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 41, Λευκωσία

Mpn Unilab Limited, Θεμιστοκλή Δέρβη 19, City House, 3ος όροφος, Λευκωσία

Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Κρήτης 23, 2ος Όροφος, Λευκωσία

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Κρήτης 12, Λευκωσία

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Λουκή Ακρίτα 23 Αρ 8, Άγιος Ανδρέας

Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Πηνελόπης Δέλτα 7, Λυκαβηττός

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 11α, Παλλουριώτισσα

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 75β, Παλλουριώτισσα

Εργαστήριο Οδυσσέας Γεωργιάδης και Χαρά Γεωργιάδου, Tzων Κέννεντυ 86, Παλουριώτισσα

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Αγίου Ιλαρίωνος 57, Καϊμακλί

Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Καντάρας 18, Καϊμακλί

Actbio-Biomedical Lab, Κυρηνείας & Προμηθέως 24, Πλατύ Αγλαντζιάς

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Λεωφόρος Κυρηνείας 119, Αγλατζιά

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Λεωφόρος Κυρηνείας 132α, Αγλαντζιά

Medicquest Medical Diagnostic Laboratory, Λεωφόρος Αγλαντζιάς 50β, Αγλαντζιά

Χημείο Διογένους, Λεωφόρο Τσερίου 70α, Στρόβολος

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Πειραιώς 36, Στρόβολος

Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Τσερίου 30, Στρόβολος

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, 1. Ιφιγενείας 59, Στρόβολος, 2. Λεωφόρος Λεμεσού 100, Στρόβολος

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Καντάρας 154, Στρόβολος

Clinical Laboratory Ioanna Krentou Mouskide, Δημοκρατίας 66 Κατάστημα 13 Στρόβολος

City Clinical Laboratories, Λεωφόρο Στροβόλου 139, Στρόβολος

Κλινικά Εργαστήρια Παντελή Ξυνιστέρη, Σταυρού 79, Στρόβολος

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Λεωφ. Λυκαβητού 37α, Έγκωμη

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Λεωφ. 28ησ Οκτωβρίου 55α, Μακεδονίτισσα

Medicquest Medical Diagnostic Laboratory, Μετοχίου 68 A-B, Έγκωμη

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Δημήτρη Σταύρου 1, Λατσιά

Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Δημητρίου Σταύρου1β. Λατσιά

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 33, Λατσιά

Κλινικά Εργαστήρια Παντελή Ξυνιστέρη, Λεωφόρος Γερίου 16, Γέρι

Κλινικά Εργαστήρια Νίκος Λ. Παπαλοΐζου, Μιχαήλ Ολυμπίου 10γ, Δάλι

Κλινικά Εργαστήρια Παντελή Ξυνιστέρη, Χαλκάνορος 56Α, Δάλι

Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Ιπποκράτους 8, Πέρα Χωριό Νήσου

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Λεωφ Αρχ. Μακαρίου Γ33 Πέρα Χωριό

Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 32, Λακατάμια

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 10, Λακατάμια

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Αγίου Γεωργίου 72, Ανθούπολη

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Ελευθερίας 38Α, Ανθούπολη

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Γρηγόρη Αυξεντίου 11, Δευτερά

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Θεοδόση Πιερίδη 40Β, Τσέρι

Κλινικά Εργαστήρια Παντελή Ξυνιστέρη, Μιχαλάκη Κουσουλίδη 1

MPN Unilab Limited, Κύπρου Κοναρή 15β, Ψημολόφου

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Αυλώνος 2, Κοκκινοτριμιθιά

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Γρηγόρη Αυξεντίου 73 Γ1, Κοκκινοτριμιθιά

Χημείο Δέσπω Ξενοφώντος, 100, Γρ Αυξεντίου, Κοκκινοτριμιθιά

Medicquest Medical Diagnostic Laboratory, Γρ. Αυξεντίου 26, Κοκκινοτριμιθιά

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Λεωφ.Τροόδους 15β, Αστρομερίτης

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Ανδρέα Πρωτοπαπά 1, Ευρύχου

Διαγνωστική Λεμεσού ,Κλινικό Εργαστήριο Π.Ζ Αγαπίου, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 20, Κακοπετριά

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 102β, Κλήρου

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Γρίβα Διγενή 21, Αρεδίου

Medicquest Medical Diagnostic Laboratory, Λεωφόρος Μακαρίου 15β, Λυθροδόντας

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Γρηγόρη Αυξεντίου 21γ, Αγ. Βαρβάρα

Κλινικά Εργαστήρια Παντελή Ξυνιστέρη, Γρηγόρη Αυξεντίου 8

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Κάτω Πύργος Τυλληρίας Τηλ 96300257

Λάρνακα (11 Σημεία)

Georgallides Clinical Labs, Αποστόλου Παύλου 20, Λάρνακα

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Άρτας 14, Λάρνακα

Κλινικά Εργαστήρια Μαρία Λαφαζάνη, 1. Νικόδημου Μυλωνά 20, Λάρνακα, 2. Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 18, Κατ. 8, Λάρνακα

Χημείο Λουκά Κονόμου, Μακαρίου Γ` 44, Άλισον Κωρτ 12, Αραδίππου

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Κυριάκου Μάτση 14 Κατ.Νο3, Αραδίππου

Χημείο Λουκά Κονόμου, Γρίβα Διγενή 33β, Ορόκλινη

Κλινικά Εργαστήρια Μαρία Λαφαζάνη, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 23Α, Ορόκλινη

Χημείο Λουκά Κονόμου, Εζεκία Παπαιωάννου 3α, Δρομολαξιά

Bioanalysis Laboratory, Αρχ.Μακαρίου ΙΙΙ 92β, Κίτι

Κλινικό Εργαστήριο Χημείο Ελένη Δημητρίου, Αναστάση Μανώλη 5, Ξυλοφάγου

Κλινικά Εργαστήρια Μαρία Λαφαζάνη, Πετράκη Κυπριανού 45, Λειβαδια

Λεμεσός (21 Σημεία )

Χημείο Χρήστος Γ. Παμπακερίδης, 1.Οδός Μίλτωνος 27, Λεμεσός, 2. Οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 294, Λεμεσός

Bioanalysis Laboratory, Σπύρου Κυπριανού 23C, Λεμεσός

Aspi Βιοϊατρικά Εργαστήρια, 1. Βασιλέως Κωνσταντίνου 115, Τσίρειο, 2. Αποστόλου Βαρνάβα 40, Λεμεσός, 3. Δημήτρη Λιπέρτη 8, Λεμεσός

Διαγνωστική Λεμεσού ,Κλινικό Εργαστήριο Π.Ζ Αγαπίου, 1.Σοφίας Τσίρου 9, Toulla Court 3, Λεμεσός, 2. Νίκου Παττίχη 36α, Λεμεσός

Aspi Βιοϊατρικά Εργαστήρια, Χαράλαμπου Ευαγόρου 50 Διαμ. 2, Άγιος Αθανάσιος

Neocleous Lab, Ανοικοδομήσεως 25, Άγιος Αθανάσιος

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Αγίας Φυλάξεως 26, Άγιος Σπυρίδωνας, Λεμεσός

Clinical And Enviro Laboratory, Μίλτωνος 60, Άγιος Σπυρίδωνας

Neocleous Lab, Νικόδημου Μυλωνά 45, Άγιος Νικόλαος

Aspi Βιοϊατρικά Εργαστήρια, Αγίας Παρασκευής 110, Γερμασόγεια

Neocleous Lab, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6, Μέσα Γειτονιά

Nonis Clinical Lab, Γρηγόρη Αυξεντίου 5, Ιοκάστη Α΄, Μέσα Γειτονιά

Χημείο Μαίρη Γρηγορίου (Medichem Labs), Οδός Πάφου & Καλαβρύων 1, Κάτω Πολεμίδια

Διαγνωστική Λεμεσού ,Κλινικό Εργαστήριο Π.Ζ Αγαπίου, Γρηγόρη Αυξεντίου 45, Κάτω Πολεμίδια

Χημείο Μαίρη Γρηγορίου (Medichem Labs), Γρηγόρη Αυξεντίου 1, Πύργος Λεμεσού

Aspi Βιοϊατρικά Εργαστήρια, Δήμου Βύρωνος 1, Κυβίδες

Aspi Βιοϊατρικά Εργαστήρια, Κρεμαστής Ρόδου 13, Επισκοπή

Πάφος (7 Σημεία)

Χημείο Γιαννουκά Όμιλος Βιοϊατρική, Αγίου Σπυρίδωνος 23, Πάφος

Κλινικά Εργαστήρια Synlab, Αριστοτέλη Σάββα 49, Θεανώ Court, Πάφος

My Gene Molecular Diagnostics Lab, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 113, Γεροσκήπου

Polyanalysis Clinical Laboratory, Λεωφόρος Ελευθερίας 87, Χλώρακα

Aspi Βιοϊατρικά Εργαστήρια, Μιχαλάκη Κυπριανού 58, Πέγεια

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Πάφος Coral Bay

Ζάκος Lab, Αποστόλου Ανδρέα 18, Πόλις Χρυσοχούς

Αμμόχωστος (4 Σημεία)

Κλινικά Εργαστήρια Τύμβιος, Λεωφ Πρωταρά Κάβο Γκρέκο 347, Πρωταράς

Κλινικό Εργαστήριο Προκόπης Α. Πετρή, Καρυώ 95γ, Αυγόρου

Κλινικά Εργαστήρια Χριστίνα Στρατή, Νίκου Ψαρά 82, Παραλίμνι

Κλινικά Εργαστήρια Χριστίνα Στρατή, Αρχ. Μακαρίου Γ΄28, Δερύνεια



Σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες

Λευκωσία

Μέση Εκπαίδευση

Λύκειο Παλουριώτισσας

Γυμν. Παλουριώτισσας

The American Int. School in Cyprus

Λύκειο Ακρόπολης

Γυμν. Λατσιών

Λύκειο Κύκκου Β΄

Λύκειο Κύκκου Α΄

Λύκειο Αγ. Γεωργίου (Λακατάμιας)

Α` Τεχνική Σχολή Λευκωσίας

Γυμν. Σταυρού-Στροβόλου

The American Academy Nicosia

The Senior School

Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ`

Ελληνική Σχολή Φόρουμ - Μέση Εκπαίδευση

G.C. School of Careers - Μέση Εκπαίδευση

The English School - Μέση Εκπαίδευση

Γυμν. Ακρόπολης

Γυμν. Αρχαγγέλου - Λακατάμειας

Γυμν. ΄Εγκωμης

Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λευκωσίας

Γυμν. Αγλαντζιάς

Γυμν. Κωνσταντινουπόλεως

Γυμν. Ανθούπολης

Γυμν. Αγ. Δομετίου

Γυμν. Διανέλλου & Θεοδ.

Γυμν. Αγ. Βασιλείου

Γυμν. Μακεδονίτισσας

Γυμν. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ)

Γυμν. Αγ. Στυλιανού

Περιφ. Γυμν. Α΄ Λευκωσίας-Νήσου

Περιφ.Γυμν. Β΄ Λευκωσίας – Κλήρου

Γυμν. Γερίου

Γυμν. Σολέας-Ευρύχου

Γυμν. Κοκκινοτριμιθιάς

Ελληνική Σχολή Πασκάλ Λευκωσίας + Pascal English School

Γυμν. Ακακίου (Περιφερ.)

Λύκειο Ιδαλίου

Δημοτική Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο - Καϊμακλί Γ΄

Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Β`

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α`

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Β`

Δημοτικό Σχολείο Λατσιά Γ`

Δημοτικό Σχολείο - Λατσιά Δ΄

Δημοτικό Σχολείο "Πεύκιος Γεωργιάδης"

Terra Santa - Δημοτικό

Pascal Private Primary School Lefkosia

The Junior School

The Grammar Junior School - Δημοτικό

Δημοτικό Σχολείο - Έγκωμη Α΄

Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Β`

Δημοτικό Σχολείο - Κοκκινοτριμιθιά Β`

Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Α` - Αγίου Γεωργίου

Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Γ`

Δημοτικό Σχολείο - Αγλαντζιά Δ΄

Δημοτικό Σχολείο - Αγλαντζιά Ε΄ - Άκη Κλεάνθους

Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών

Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωριό Νήσου Β`

Δημοτικό Σχολείο Κλήρου

Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού

Δημοτικό Σχολείο - Κωνσταντινουπόλεως

Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Βασίλειος

Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Β`

Δημοτικό Σχολείο - Μακεδονίτισσα Γ΄ - Στυλιανού Λένα

Δημοτικό Σχολείο - Δασούπολη

Δημοτικό Σχολείο Πάνω Δευτεράς

Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά

Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β` - Αγίου Μάμα

Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Γ΄ - Αγίου Γεωργίου

Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Δ` - Αγίου Νεοφύτου

Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Ε΄ - Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Ζ΄- Αγίου Παντελεήμονα

Δημοτικό Σχολείο - Τσέρι Β΄

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου

Δημοτικό Σχολείο Περνέρα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου

Δημοτικό Σχολείο Σταυρού

Δημοτικό Σχολείο "Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος"

Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα

Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Δομέτιος Γ`

Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Δομέτιος Α`

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών

Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης

Δημοτικό Σχολείο - Αγίοι Τριμιθιάς

Δημοτικό Σχολείο Περιστερώνας

Δημοτικό Σχολείο Δαλίου Β`

Δημοτικό Σχολείο - Δάλι Γ΄

Δημοτικό Σχολείο Μαθιάτη

Δημοτικό Σχολείο Φαρμακάς-Καμπί



Λεμεσός

Μέση Εκπαίδευση

Γ` Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Λύκειο Αγ. Φυλάξεως

Γυμν. Αγρού (Εξατάξιο)

Λύκειο Αγ. Αντωνίου

Γυμν. Επισκοπής

The Grammar School Limassol

Λύκειο Λινόπετρας

Β` Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Γυμν. Τσίρειο Γυμν.

Foley`s Grammar School

St Mary`s School - Μέση Εκπαίδευση

Λανίτειο Γυμν.

Γυμν. ΄Υψωνα

Γυμν. Καλογεροπούλου

Γυμν. Αγ. Φυλάξεως

Γυμν. Τραχωνίου

Γυμν. Νεάπολης

Γυμν. Ζακακίου

Γυμν. Αγ. Νεοφύτου

Γυμν. Αγ. Ιωάννη

Γυμν. Λινόπετρας

Γυμν. Αγ. Αθανασίου

Γυμν. Πολεμιδιών

Γυμν. Καθολικής

Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού

Δημοτική Εκπαίδευση

The Grammar Private English Junior School - Δημοτικό

American Academy Junior School

Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΚΕ΄ - Εκάλης

Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΚΣτ΄ - Παναγίας Τριχερούσας

Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός Ι΄ - Χαλκούτσας - Βασίλη Μιχαηλίδη

Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΚΑ΄ - Κοντοβάθεια

Δημοτικό Σχολείο - Ποταμός Γερμασόγειας Β΄

Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός Κ΄ - Αγίου Παντελεήμονα

Δημοτικό Σχολείο - Κάτω Πολεμίδια ΚΗ΄ - Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΙΑ΄ - Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο - Γερμασόγεια

Δημοτικό Σχολείο - Άγιος Αθανάσιος Β΄

Δημοτικό Σχολείο Παλόδειας

Δημοτικό Σχολείο - Ύψωνας Α΄

Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Β`

Δημοτικό Σχολείο - Ύψωνας Γ΄

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΓ` - Αγίου Σπυρίδωνα Β`

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ιστ` - Ζακακίου - Πολύκαρπου Βλάχου

Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς

Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Τύχωνα

Δημοτικό Σχολείο Κολοσσίου Β` - Αποστόλου Ανδρέα και Αγίας Φωτεινής

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Β΄ - Αγίου Γεωργίου

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΙΕ΄ - Αγίου Νεοφύτου

Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδίων - Καρμιώτισσας

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδίων ΙΖ` - Αγίου Νικολάου

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΒ` - Λανίτειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΖ` - Τιμίου Προδρόμου

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Θ` - Καψάλου

Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας Α`

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΘ΄ - Αγίας Φυλάξεως

Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Η` - Ομόνοιας (ΚΑ + ΚΒ)

Δημοτικό Σχολείο Ζ` - Αποστόλου Ανδρέα (ΚΑ + ΚΒ)

Δημοτικό Σχολείο "Άγιοι Ανάργυροι" - Μονή Μοναγρούλι

Δημοτικό Σχολείο Ασγάτας

Δημοτικό Σχολείο Αυδήμου

Δημοτικό Σχολείο Σούνι-Ζανακιά

Δημοτικό Σχολείο Παραμύθα - Σπιτάλι

Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού

Δημοτικό Σχολείο "Ιαματική"

Δημοτικό Σχολείο Τριμίκληνης

Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας



Λάρνακα

Μέση Εκπαίδευση

The American Academy Larnaca

Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας

Γυμν. Λευκάρων (Εξατάξιο)

Τεχνική Σχολή Λάρνακας

Λύκειο Βεργίνας

Γυμν. Λιβαδιών

Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου

Med High - Μέση Εκπαίδευση

Pascal English School - Μέση Εκπαίδευση

Γυμν. Βεργίνας

Γυμν. Δροσιάς

Γυμν. Φανερωμένης

Ευρυβιάδειο Γυμν.

Γυμν. Πετράκη Κυπριανού

Γυμν. Ξυλοτύμπου (Περ.)

Δημοτική Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου

Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Α`

Δημοτικό Σχολείο - Αραδίππου Γ΄

Δημοτικό Σχολείο - Αραδίππου Δ΄ - Αγίου Φανουρίου

Δημοτικό Σχολείο - Αραδίππου Ε΄ - Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου

Δημοτικό Σχολείο - Λιβάδια

Δημοτικό Σχολείο - Αθηένου

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος - Τούλας Χαραλάμπους

Δημοτικό Σχολείο - Κίτι

Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Α`

Δημοτικό Σχολείο - Δροσιά - «Μιχαλάκης Παρίδης»

Δημοτικό Σχολείο Καθαρής - Δημήτρη Λιπέρτη

Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου Α` - Χριστόφορου Χριστοφίδη

Δημοτικό Σχολείο - Καμάρες

Δημοτικό Σχολείο - Βορόκληνη

Δημοτικό Σχολείο Ζήνων

Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α`

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη

Δημοτικό Σχολείο Ορμήδειας Β`

Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού

Δημοτικό Σχολείο Κόρνου

Δημοτικό Σχολείο Πυργών

Δημοτικό Σχολείο Μαρώνι - Ψεματισμένος

Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού



Πάφος

Μέση Εκπαίδευση

Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου

Γυμν. Έμπας (Περιφερ.)

Τεχνική Σχολή Πάφου

Γυμν. Αποστόλου Παύλου

Γυμν. Παναγίας Θεοσκέπαστης

Γυμν. Α΄ Αγίου Θεοδώρου

Γυμν. Γεροσκήπου

Νικολαϊδειο Γυμν.

Γυμν. Πόλις Χρυσοχούς

Δημοτική Εκπαίδευση

The International School of Paphos - Δημοτικό

Δημοτικό Σχολείο - Πάφος Ι΄ - «Ευαγόρας Παλληκαρίδης»

Δημοτικό Σχολείο - Πάφος Θ΄ - Κουπάτειο

Δημοτικό Σχολείο - Γεροσκήπου Β΄

Δημοτικό Σχολείο - Πάφος Δ΄ - Κάτω Περβολιών

Δημοτικό Σχολείο Πέγειας

Δημοτικό Σχολείο Κονιών

Δημοτικό Σχολείο Πάφου Η` - Ιορδάνειο

Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΑ` - Αγίου Σπυρίδωνα

Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης

Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ζ΄ - Αγίου Κενδέα

Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας - Λέμπας - Αγίου Στεφάνου

Δημοτικό Σχολείo Πάφου Α` - Νεοφύτειο

Δημοτικό Σχολείο Πάφου Β` - Δημήτριο

Δημοτικό Σχολείo Πάφου Στ`

Δημοτικό Σχολείο Πάφου Γ` - Αποστόλου Παύλου

Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΒ` - "Πεύκιος Γεωργιάδης"

Δημοτικό Σχολείο Πάφος Ε` - Αγίου Δημητρίου

Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου

Δημοτικό Σχολείο Δρούσειας

Δημοτικό Σχολείο Τσάδα - Κοίλη "Ευαγόρα Παλληκαρίδη"



Αμμόχωστος

Μέση Εκπαίδευση

Λύκειο Παραλιμνίου

Γυμν. Παραλιμνίου

Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου

Λύκειο Κοκκινοχωρίων

Γυμν. Κοκκινοχωρίων

Δημοτική Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο Αυγόρου Α`

Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ`

Δημοτικό Σχολείο - Αγία Νάπα - Αντώνη Τσόκκου

Δημοτικό Σχολείο - Σωτήρα Γ`

Δημοτικό Σχολείο - Παραλίμνι Α΄

Δημοτικό Σχολείο - Λιοπέτρι Α`

Δημοτικό Σχολείο - Δάσος Άχνας - "Φώτης Πίττας"

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η εφαρμογή του μέτρου “test to stay” στη Δημοτική και Μέση εκπαίδευση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου υποχρεούνται σε αυτοπεριορισμό.

Οδηγίες σε εκπαιδευτικούς:

Οι εκπαιδευτικοί στη Δημόσια και Ιδιωτική Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση (δημοτικά, νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία) που αποτελούν στενές επαφές εντός του σχολικού χώρου και κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου “test to stay” θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία σε σχολεία ή κλινικά εργαστήρια που ανακοινώνονται καθημερινά από το Υπουργείο Υγείας, για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.



Το μέτρο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών.



Το μέτρο δεν έχει αναδρομική ισχύ. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που θα δηλωθούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022.



Η εξέταση θα παραχωρείται δωρεάν.



Oι εκπαιδευτικοί που δεν θα κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου σε περίπτωση που αποτελούν επαφή θετικού περιστατικού, θα πρέπει να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας.



Οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν στενές επαφές θα λαμβάνουν από τον Υπεύθυνο Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, το Έντυπο Καταγραφής Ελέγχου που θα παρουσιάζουν για την περίοδο 7 ημερών κατά την προσέλευσης τους στα προκαθορισμένα σημεία και στη συνέχεια να το επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους στη σχολική μονάδα.



Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ` εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά την αποχώρηση των εκπαιδευτικών από τα σχολεία, θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες.

Οδηγίες σε μαθητές/τριες:

Η τήρηση του πιο πάνω μέτρου είναι προαιρετική και απευθύνεται μόνο σε μαθητές/τριες που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID-19 και βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να αυτοπεριοριστούν και δηλώθηκαν εντός σχολείου, όπως αυτές καθορίζονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο που διέπει τις σχολικές μονάδες (δύο μέτρα απόσταση από όλες τις κατευθύνσεις του θετικού περιστατικού, εντός της σχολικής αίθουσας, κατά την ώρα του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια των αθλοπαιδιών και κατά τη μεταφορά με ιδιωτικό όχημα).

Συγκεκριμένα:

μαθητές/τριες που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών, έχουν την επιλογή είτε να περιοριστούν για 10 ημέρες όπως προνοεί το σχετικό πρωτόκολλο, είτε να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα μετά από τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) ή εργαστηριακή εξέταση PCR, είτε να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.

Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο “test to stay”, δεν υποχρεούνται να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία δειγματοληψίας που τους παραπέμπει το Υπουργείο Υγείας για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα από την ημερομηνία επαφής.

Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ` εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά την αποχώρηση των στενών επαφών από τα σχολεία, θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες, (όπως φροντιστήρια, αθλοπαιδιές κ.α)

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποφεύγουν τη διακίνηση τους μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η μετάβαση τους στο σχολείο να γίνεται με ιδιωτικό όχημα.

Η απουσία των μαθητών/τριών από την τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργαστηριακού ελέγχου, θα είναι δικαιολογημένη.

Διευκρινίζεται πως, εάν ένα άτομο υποβληθεί σε εξέταση το απόγευμα και εντοπιστεί θετικό, οι επαφές του στο σχολείο θα μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου "test to stay".

Οι μαθητές/τριες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές κοινότητες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα σημεία δειγματοληψίας που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες.

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη συνοδείας και επίβλεψης των παιδιών που θα προσέρχονται στα κέντρα δειγματοληψίας που βρίσκονται στα σχολεία, έχουν οι γονείς/κηδεμόνες.