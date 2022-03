Οι... αμήχανες χειραψίες του Πούτιν: Όταν κανείς δεν θέλει να του σφίξει το χέρι - ΒΙΝΤΕΟ

Παρά την οικονομική και στρατιωτική του ισχύ, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν έχει βιώσει ουκ ολίγες στιγμές αμηχανίας, όταν ισχυροί ηγέτες του πλανήτη, αλλά και απλοί πολίτες απέφυγαν, ακόμα και μπροστά στα τηλεοπτικά φλάς, να του σφίξουν το χέρι.

Ένα σχετικό βίντεο, στο οποίο καταγράφονται στιγμές από επίσημες συναντήσεις, αλλά και λιγότερο εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, στις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε το παρόν και έτεινε το χέρι του προς τον συνομιλητή του, χωρίς ωστόσο να βρει ανταπόκριση, κάνει το γύρο του κόσμου με περισσότερα από 6 εκατομμύρια προβολές τις τελευταίες ημέρες, καθώς έχει γίνει ήδη viral σε δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το TikTok και το Reddit.

«Άκυρο» και από τον Κιμ

Οι… αμήχανες χειραψίες του Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβαν χώρα πριν το 2020, δηλαδή την πανδημία του κορωνοϊού και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που την ακολούθησαν, καθώς -εν αντιθέσει με το Ρώσο Πρόεδρο- άλλοι αξιωματούχοι εμφανιζόμενοι στο ίδιο βίντεο (όπως ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ) ανταλλάσσουν άνετα χειραψίες μεταξύ τους, ενώ πιο ενδιαφέρον αποκτά η προσπάθεια του ηγέτη της Μόσχας να χαιρετίσει τον ομόλογό του της Βόρειας Κορέας -και θεωρούμενο σύμμαχό του- Κιμ Γιονγκ Ουν, από τον οποίο, όμως, εισέπραξε…πάγο.

No one wants to shake his hand.#FCKPTN #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/pB5RCrV5A2