Νέα σειρά για τους U2 στο Netflix – Το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός του «Bohemian Rhapsody»

Ο Anthony McCarten είναι ο άνθρωπος που έγραψε το εμβληματικό «Bohemian Rhapsody» και τώρα θα αναλάβει το σενάριο μιας σειράς για τους μοναδικούς U2.

Η σειρά που ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά της, βρίσκεται στα αρχικά στάδια της δημιουργίας και θα φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σεναριογράφου που, μεταξύ άλλων, υπήρξε υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ. Αν και το περιεχόμενο παραμένει μυστικό, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών «With or Without You» και «Pride (In the Name of Love)» θα λάβει μέρος στη διαδικασία δημιουργίας του project.

Τη σειρά θα αναλάβει η εταιρεία Warner Bros. Television.

Η είδηση έρχεται σε συνέχεια της τάσης που θέλει τις κινηματογραφικές βιογραφίες να κερδίσουν σε δημοτικότητα μεταξύ των θεατών, μετά το Bohemian Rhapsody, το Rocketman του 2019 για τον Elton John και την επερχόμενη ταινία για τον Elvis Presley με πρωταγωνιστή τον Austin Butler. Την ίδια στιγμή, η έρευνα για την ηθοποιό που θα υποδυθεί την Madonna στην βιογραφική ταινία «Material Girl» βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ετοιμάζεται και η ιστορία του Bob Marley για την οθόνη.

Το συγκρότημα των U2 αποτελείται από τους Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr.. Σχηματίστηκε το 1976 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, κυκλοφόρησε 14 άλμπουμ, πούλησε 170 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κέρδισε 22 βραβεία Grammys.

