Test to stay: Τα 335 σημεία δειγματοληψίας για αύριο Τετάρτη (22/03) - ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες και κλινικά εργαστήρια στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου "test to stay" 23 Μαρτίου 2022

Το μέτρο “test to stay” εφαρμόζεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Δημοτική και Μέση εκπαίδευση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και στα παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία (εξαιρούνται τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς). Το μέτρο “test to stay” απευθύνεται σε άτομα που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου υποχρεούνται σε αυτοπεριορισμό.

Από την εφαρμογή του μέτρου “test to stay” εξαιρούνται τα άτομα που κατέχουν έν ισχύι πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού (ακολουθούνται οι οδηγίες διαχείρισης στενών επαφών).

Οδηγίες σε παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία:

⦁ Tα παιδιά που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού εντός του σχολικού χώρου, θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η, 5η και 7η ημέρα μετά την επαφή. Τις υπόλοιπες ημέρες (1η, 2η, 4η και 6η) οι γονείς θα πρέπει να διενεργούν self-test στα παιδιά τους. Η χρήση του μέτρου είναι προαιρετική.

⦁ Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, όσα παιδιά διανύουν από την Δευτέρα 21 Μαρτίου τον αυτοπεριορισμό τους ως στενές επαφές επιβεβαιωμένου περιστατικού, θα έχουν την επιλογή να κάνουν χρήση του μέτρου “test to stay”.

⦁ Οι γονείς θα προμηθευτούν τη συσκευασία self-test από τον/την Υπεύθυνο/η Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας κατά την 1η ημέρα και στη συνέχεια θα τους παραδίδεται νέα συσκευασία, σε περίπτωση που το παιδί τους αποτελεί στενή επαφή θετικού περιστατικού.

⦁ Για τα Ειδικά Σχολεία που διαθέτουν νοσηλευτικό προσωπικό, η διενέργεια του τεστ θα γίνεται στην σχολική μονάδα κατά τη άφιξη των παιδιών. Νοείται ότι τα παιδιά που δηλώθηκαν ως στενές επαφές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά τους.

⦁ Όσα παιδιά δεν κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού. Δηλαδή, θα αυτοπεριορίζονται για την περίοδο 7 ημερών και η αποδέσμευση θα γίνεται μετά τη διενέργεια εξέτασης (Rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα.

⦁ Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που αποτελούν στενές επαφές θα λαμβάνουν από τον/την Υπεύθυνο/η Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, το Έντυπο Καταγραφής Ελέγχου που θα προσκομίζεται κατά την προσέλευσης τους στα προκαθορισμένα σημεία για τη διενέργεια της εξέτασης και στη συνέχεια θα επιδεικνύεται κατά την είσοδο τους στη σχολική μονάδα. Το έντυπο θα υπογράφεται από τους γονείς τις ημέρες που τα παιδιά θα υποβάλλονται σε self – test.

⦁ Η εξέταση θα παραχωρείται δωρεάν.

⦁ Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ' εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και μετά την αποχώρηση των παιδιών από τις σχολικές μονάδες θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες.

⦁ Οι σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, προδημοτική, ειδικά σχολεία) θα μπορούν να προμηθεύονται τις συσκευασίες self – test από τις σχολικές εφορείες ή από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου

⦁ Τα σημεία του Υπουργείου Υγείας σε σχολικές μονάδες και κλινικά εργαστήρια λειτουργούν από τις 7:00π.μ μέχρι τις 8:00π.μ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων που θα αποτελούν στενές επαφές.

Οδηγίες σε εκπαιδευτικούς:

⦁ Οι εκπαιδευτικοί στη Δημόσια και Ιδιωτική Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση (δημοτικά, νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία) που αποτελούν στενές επαφές εντός του σχολικού χώρου και κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου “test to stay” θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία σε σχολεία ή κλινικά εργαστήρια που ανακοινώνονται καθημερινά από το Υπουργείο Υγείας, για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.

⦁ Το μέτρο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών.

⦁ Η εξέταση θα παραχωρείται δωρεάν.

⦁ Oι εκπαιδευτικοί που δεν θα κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου σε περίπτωση που αποτελούν επαφή θετικού περιστατικού, θα πρέπει να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας.

⦁ Οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν στενές επαφές θα λαμβάνουν από τον Υπεύθυνο Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, το Έντυπο Καταγραφής Ελέγχου που θα παρουσιάζουν για την περίοδο 7 ημερών κατά την προσέλευσης τους στα προκαθορισμένα σημεία και στη συνέχεια να το επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους στη σχολική μονάδα.

⦁ Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ' εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά την αποχώρηση των εκπαιδευτικών από τα σχολεία, θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες.



Οδηγίες σε μαθητές/τριες:

⦁ Η τήρηση του πιο πάνω μέτρου είναι προαιρετική και απευθύνεται μόνο σε μαθητές/τριες που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID-19 και βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να αυτοπεριοριστούν και δηλώθηκαν εντός σχολείου, όπως αυτές καθορίζονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο που διέπει τις σχολικές μονάδες (δύο μέτρα απόσταση από όλες τις κατευθύνσεις του θετικού περιστατικού, εντός της σχολικής αίθουσας, κατά την ώρα του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια των αθλοπαιδιών και κατά τη μεταφορά με ιδιωτικό όχημα).

Συγκεκριμένα:

⦁ μαθητές/τριες που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, ή έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ή νόσησαν και έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών, έχουν την επιλογή είτε να περιοριστούν για 10 ημέρες όπως προνοεί το σχετικό πρωτόκολλο, είτε να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα μετά από τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) ή εργαστηριακή εξέταση PCR, είτε να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η διαδικασία “test to stay”.

⦁ Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο “test to stay”, δεν υποχρεούνται να προσέρχονται στα προκαθορισμένα σημεία δειγματοληψίας που τους παραπέμπει το Υπουργείο Υγείας για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα από την ημερομηνία επαφής.

⦁ Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ' εξαίρεση μόνο στο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά την αποχώρηση των στενών επαφών από τα σχολεία, θα πρέπει να τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές δραστηριότητες, (όπως φροντιστήρια, αθλοπαιδιές κ.α)

⦁ Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποφεύγουν τη διακίνηση τους μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η μετάβαση τους στο σχολείο να γίνεται με ιδιωτικό όχημα.

⦁ Η απουσία των μαθητών/τριών από την τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργαστηριακού ελέγχου, θα είναι δικαιολογημένη.

⦁ Διευκρινίζεται πως, εάν ένα άτομο υποβληθεί σε εξέταση το απόγευμα και εντοπιστεί θετικό, οι επαφές του στο σχολείο θα μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής του μέτρου "test to stay".

⦁ Οι μαθητές/τριες της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή ορεινές κοινότητες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα σημεία δειγματοληψίας που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες.

⦁ Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη συνοδείας και επίβλεψης των παιδιών που θα προσέρχονται στα κέντρα δειγματοληψίας που βρίσκονται στα σχολεία, έχουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, θα λειτουργήσουν συνολικά 335 σημεία, εκ των οποίων 237 σε σχολικές μονάδες και 98 σε κλινικά εργαστήρια.

⦁ Τα συγκεκριμένα σημεία θα λειτουργούν από τις 7:00π.μ μέχρι τις 8:00π.μ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων που θα αποτελούν στενές επαφές. (Για τους μαθητές/τριες της Μέσης Εκπαίδευσης συστήνεται όπως προσέρχονται μεταξύ των ωρών 07:00 – 07:30, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω απώλεια διδακτικού χρόνου).

Σημεία δειγματοληψίας σε κλινικά εργαστήρια: