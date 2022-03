ΠτΔ: Η Κύπρος κλειδί για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ – «Ελπίζουμε στην αποκατάσταση της ειρήνης»

Ο Πρόεδρος ανέφερε ακόμα πως είναι τιμή του πως θα είναι ένας από τους ηγέτες που θα απευθύνει τον λόγο στον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «παλιό φίλο».



Στην ανάρτησή του, ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε πως θα συζητηθεί «ο πόλεμος στην Ουκρανία τον οποίο προκάλεσε η Ρωσία».



«Η μόνη ακτίδα ελπίδας (silver lining) από αυτά τα τραγικά γεγονότα είναι το ότι ο Δυτικός κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, ήταν και παραμένει πιο ενωμένος από ποτέ στην απάντησή του», πρόσθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.



«Είναι τιμή μου το ότι είμαι ένας από τους ηγέτες που θα απευθύνει τον λόγο στον @POTUS Πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος είναι επίσης παλιός φίλος», όπως είπε.



«Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί σε απάντηση στη Ρωσική επίθεση στοχεύουν στο να ασκήσουν πίεση ώστε να δοθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην απώλεια ζωών, την καταστροφή και τον εκτοπισμό», επεσήμανε.



Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως «ενώ ελπίζουμε για την επαναφορά της ειρήνης στην Ευρώπη, θα χρειαστεί μια ανανεωμένη αρχιτεκτονική προστασίας της ασφάλειας και των αξιών μας».



«Η Κύπρος θα πρέπει να βρει τη θέση της σε αυτή την αρχιτεκτονική, όπου το σύστημα το οποίο δημιούργησε η Τελική Πράξη του Ελσίνκι έχει κεντρικό ρόλο και η τάξη στη βάση κανόνων τυγχάνει σεβασμού από όλους», ανέφερε



«Η Κύπρος μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά στην ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ. Στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, θα μπορούσαμε να δούμε τη δημιουργία ενεργειακών διαδρόμων για την εξαγωγή φυσικού αερίου και καθαρότερης ενέργειας στις αγορές της ΕΕ, μέσω των κατάλληλων υποδομών» τόνισε.

At the first session of #EUCO, also in the attendance of @POTUS. Discussion on the war in Ukraine provoked by Russia. The silver lining to these tragic events is that the western world, the EU included, has been and remains more united than ever before in its response. pic.twitter.com/bCcZAlCk9Q