Όσκαρ: Η «παγωμένη» αντίδραση της Νικόλ Κίντμαν, μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ έγινε viral

Κι εκεί που η 94η τελετή απονομής των Όσκαρ κυλούσε μια χαρά, το «αστείο» που έκανε ο Κρις Ροκ για τη σύζυγό του Γουίλ Σμιθ, Τζέιντα, στάθηκε η αιτία να χαλάσει για μια στιγμή το ευχάριστο κλίμα.

Ο 53χρονος πρωταγωνιστής του «Independence Day» βγήκε εκτός εαυτού, όταν ο κωμικός Κρις Ροκ «κορόιδεψε» το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιτ, η οποία πάσχει από αλωπεκία.

Chris Rock made a joke about Will Smith's wife, Jada Pinkett-Smith being in "G.I. Jane" because of her bald head.



She's spoken openly about having a hair loss condition.



Will Smith ran on stage, and slapped Chris Rock.



What a slap!!



Το αστείο του Ροκ που παρέπεμπε στην ταινία GI Jane (στην οποία η Ντέμι Μουρ ξύρισε το κεφάλι της προκειμένου να υποδυθεί την πεζοναύτη) προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα από τον Σμιθ, με βιαιοπραγία και βρισιές, που σίγουρα θα συζητιέται για πολύ καιρό.

Την ώρα που ο παρουσιαστής μιλούσε, ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή, του έριξε ένα χαστούκι και επέστρεψε στη θέση του!

Η κίνηση του ηθοποιού προκάλεσε σοκ σε πολλούς από τους παρευρισκόμενους. Η αντίδραση όμως, που ξεχώρισε ήταν αυτή της Νικόλ Κίντμαν.

Now Nicole Kidman is giving Will Smith a hug and she reaches over and says something to Jada.

Την 54χρονη ηθοποιό εντόπισε εκείνη την ώρα ο φακός κι όπως, ήταν αναμενόμενο η φωτογραφία της έγινε αμέσως viral στα social media.

Δείτε τις αντιδράσεις των χρηστών στο Twitter:

