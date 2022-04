Μήνυμα Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη: Παρακολουθούμε τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου από τον Β' Παγκόσμιο

Νωρίτερα έκανε λόγο για την ανάγκη νέας ουσιαστικής στήριξης, συγκεκριμένα για «σοβαρούς παίκτες που είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν όλη τη διαδρομή που απαιτείται».

«Χρειαζόμαστε βοήθεια από σειρά χωρών που θα χορηγήσουν εντός 24ωρου όπλα» συμπλήρωσε.

Επισήμανε, δε, ότι μειώνεται η πιθανότητα συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αφότου κατηγόρησε τη Ρωσία για γενοκτονία.

Την φρίκη στη Μπούκα είδε τη Δευτέρα με τα ίδια του μάτια ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφτηκε την πόλη στα περίχωρα του Κιέβου, σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του από την αρχή του πολέμου.

Ο Ζελένσκι συνομίλησε με κατοίκους, ενώ είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής που έχει υποστεί η πόλη, η οποία κατελήφθη από τους Ρώσους στις 27 Φεβρουαρίου.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που οι δημοσιογράφοι βρίσκονται εδώ», είπε, εξηγώντας ότι «θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο τι συνέβη εδώ, τι έκανε ο ρωσικός στρατός».

Watch live: President Zelenskyy addresses the UN Security Council as Russia denies its forces carried out any atrocities in Bucha https://t.co/X3flQUBL0r https://t.co/ItsXsL4LQh