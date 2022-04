Ουκρανία: Άνανδρη ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό - Τουλάχιστον 30 άμαχοι νεκροί - Δεκάδες τραυματίες

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ», ανέφεραν οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι στην προηγούμενη ανακοίνωσή τους.

⚡️ The head of the #Donetsk Regional State Administration, Pavel Kyrylenko, reported shelling of the train station in #Kramatorsk.



A dozen dead were reported, the shelling was carried out from an Iskander with a cluster charge. pic.twitter.com/EVxtkbEBSi