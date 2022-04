Ουκρανία: Η τελική μάχη στο Ντονμπάς, η έκκληση Ζελένσκι σε ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία και η ειρωνεία για Πούτιν

Τις χειρότερες στιγμές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που συμπληρώνει σήμερα επτά εβδομάδες, ετοιμάζεται να ζήσει η χώρα, με την ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς να μετατρέπεται στο πεδίο της τελικής αναμέτρησης. Και το ερώτημα, από την απάντηση του οποίου ίσως κριθεί η έκβαση του πολέμου είναι εάν και πόσο αποφασιστική θα είναι η δυτική στρατιωτική βοήθεια στην ουκρανική άμυνα.

Ο Ζελένσκι εναποθέτει τις ελπίδες του στη βοήθεια που θα στείλουν κυρίως τρεις μεγάλες δυτικές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γερμανία. Γι’ αυτό και επαίνεσε τη νύχτα τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε για γενοκτονία που διαπράττουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, ενώ κάλεσε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να επισκεφτεί το Κίεβο.



Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε με σαρκαστικό ύφος τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τις δηλώσεις του ότι η ρωσική «στρατιωτική επιχείρηση πάει σύμφωνα με το σχέδιο». «Για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας στον κόσμο όλο δεν καταλαβαίνει πώς τους κατέβηκε αυτό το σχέδιο, που προβλέπει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών τους μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα. Ποιος ακριβώς το ενέκρινε;» σημείωσε στο νυχτερινό του διάγγελμα ο Ζελένσκι. Μάλιστα διερωτήθηκε πόσους θανάτους ρώσων στρατιωτικών θα θεωρούσε αποδεκτές απώλειες ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχασε σε 48 ημέρες περισσότερους άνδρες απ’ όσους θρήνησε κατά τη διάρκεια του δεκαετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

Satellite images of the almost 8 mile long Russian military convoy of trucks, armored vehicles, towed artillery and support equipment that was seen in the Video moving south through Velykyi Burluk, east of Kharkiv. This was from 8th April. Pics via @Maxar. #Ukraine #Russia #Putin pic.twitter.com/ox4csT2BJI