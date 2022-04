Εφιαλτική εκτίμηση για ως και 9.000 αμάχους σε ομαδικό τάφο στην Μαριούπολη

Τρεις έως εννέα χιλιάδες άμαχοι ενδέχεται να έχουν θαφτεί σε ομαδικό τάφο κοντά στη Μαριούπολη, σύμφωνα με εκτίμηση της τοπικής δημοτικής αρχής.

«Στο χωριό Μανχούς, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούτσα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.

Προσθέτουν ότι σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία δορυφοτικών φωτογραφιών Maxar, «ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα».

Ο δήμαρχος της πολιορκημένης Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, συνέκρινε τα «εγκλήματα των Ρώσων» με τη σφαγή στο Μπάμπι Γιαρ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου του 21ου αιώνα διαπράχτηκε στη Μαριούπολη. Είναι το νέο Μπάμπι Γιαρ. Τότε ο Χίτλερ σκότωσε Εβραίους, Ρομά και Σλάβους. Σήμερα ο Πούτιν εξοντώνει Ουκρανούς. Έχει ήδη σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους στη Μαριούπολη. Απαιτείται μια ισχυρή αντίδραση από όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει αυτή η γενοκτονία», είπε ο Μποϊτσένκο.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης είχε αναφέρει στα μέσα Μαρτίου ότι περίπου 5.000 άμαχοι είχαν ενταφιαστεί σε δημόσιους χώρους σε διάφορα σημεία της πόλης και στα περίχωρά της.

Εκτιμά δε πως περισσότεροι από 22.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από τον ρωσικό στρατό στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, σε μια πόλη που πριν από τον πόλεμο είχε περίπου 300.000 κατοίκους.

Τι είχαν δείξει οι φωτογραφίες της Maxar

Η Maxar Technologies ανέφερε πως η επανεξέταση φωτογραφιών από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου καταδεικνύει ότι η επέκταση ξεκίνησε μεταξύ της 23ης-26ης Μαρτίου. Ο χώρος βρίσκεται δίπλα σε ένα υπάρχον νεκροταφείο στο χωριό Μάνχους, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων δυτικά της Μαριούπολης, σύμφωνα με τη Maxar.

NEW: Russian soldiers have reportedly built a mass grave site near Ukraine's besieged city of Mariupol.



Russian troops began building the site in Manhush in mid-March, per this March 19 image.



🇺🇦 believes 🇷🇺 has killed "tens of thousands" of people in Mariupol.



📷:@Maxar pic.twitter.com/CjIwiLdhqB — Jack Detsch (@JackDetsch) April 21, 2022

NEW: Satellite imagery reveals a mass grave site about 12 miles west of Ukraine's besieged city of Mariupol.



Russian soldiers have been reportedly taking the bodies of people killed in Mariupol to this site in Manhush, Ukraine that contains more than 200 graves.



📷:@Maxar pic.twitter.com/SgHlwSXZsj — Jack Detsch (@JackDetsch) April 21, 2022

Οι Ρώσοι επιχειρούν να εισβάλουν στο λιμάνι της Μαριούπολης και στο Azovstal

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κάνει απόπειρες εισβολής στο λιμάνι και στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Το μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, αλλά ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε την Τετάρτη ότι Ουκρανοί στρατιώτες παραμένουν σε ένα τμήμα της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν για την κατάληψη της Μαριούπολης. Οι αναφορές διεθνών πρακτορείων έλεγαν ότι ο Πούτιν συνεχάρη τον Σοϊγκού για την επιτυχή επιχείρηση και έδωσε ότι δεν χρειάζεται να γίνει έφοδος στο εργοστάσιο Azovstal, αλλά ότι πρέπει να αποκλειστεί έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει ούτε μύγα. Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, η Ρωσία θα χρειαστεί αρκετές ημέρες για να «ρίξει» το εργοστάσιο Azovstal.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 21, 2022



Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία «εγγυάται» για τη ζωή όσων βρίσκονται στο εργοστάσιο Azovstal, εάν παραδοθούν. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα αρνηθεί να παραδώσουν τη θέση τους.

Σύμφωνα με τον Σοϊγκού, η Ρωσία άνοιξε τον δρόμο σε περισσότερους από 142.000 αμάχους ώστε να φύγουν τη Μαριούπολη. Υποστήριξε παράλληλα ότι 1.478 Ουκρανοί μαχητές έχουν ήδη παραδοθεί, αλλά περισσότεροι από 2.000 εξακολουθούν να υπερασπίζονται το μεταλλουργικό εργοστάσιο Azovstal και πρόσθεσε ότι παραμένει αποκλεισμένο. Μέχρι στιγμής, η ουκρανική πλευρά δεν έχει σχολιάσει με κανέναν τρόπο.

Νέα έκκληση Ζελένσκι για βαρύ οπλισμό - «Ο ρωσικός στρατός διέπραξε θηριωδίες στη Μαριούπολη»

Απευθυνόμενος μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο κοινοβούλιο της Πορτογαλίας, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει πολλές «θηριωδίες» στην Ουκρανία, μεταξύ αυτών στη Μαριούπολη, ενώ ζήτησε από τη Λισαβόνα να υποστηρίξει το διεθνές εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Στην ομιλία του, πάντως, δεν παρείχε συγκεκριμένες αποδείξεις για τις «θηριωδίες» στις οποίες αναφέρθηκε.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι υποχρεώθηκε να εξαπολύσει μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση και την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας, καθώς και την προστασία του ρωσόφωνου πληθυσμού από «γενοκτονία». Το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Μόσχας ως «αβάσιμα προσχήματα» για αυτόν τον πόλεμο.

Πηγή: protothema.gr