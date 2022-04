Δείτε βίντεο που καταστρέφεται μνημείο για τη ρωσοουκρανική φιλία με εντολή του δημάρχου του Κιέβου

Το γιγαντιαίο μνημείο, που αναπαριστούσε έναν Ουκρανό κι έναν Ρώσο εργαζόμενο, κατεδαφίστηκε.

Ukrainian authorities dismantled an eight-meter bronze statue, a Soviet-era monument, in the center of Kyiv meant to symbolize friendship between Russia and Ukraine, a response to Moscow's invasion, according to the city's mayor pic.twitter.com/gEj2rCD1zp



«Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, όμως το σοβιετικό γλυπτό των δύο εργατών (σύμβολο της ενοποίησης της Ουκρανίας και της Ρωσίας) απομακρύνθηκε», τόνισε ο κ. Κλίτσκο μέσω της πλατφόρμας Telegram, διευκρινίζοντας ότι οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν την Τρίτη.

Αυτό που έπεσε πρώτο ήταν το κεφάλι του αγάλματος που αναπαριστούσε τον Ρώσο εργαζόμενο, επισήμανε ο ίδιος. Το συμβολικό στιγμιότυπο αναπαρήγαγαν ουκρανικά ΜΜΕ χθες Τετάρτη.

«Πρέπει να διώξουμε τον εχθρό, τον ρώσο εισβολέα, από τη χώρα μας», τόνισε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Δεν σκοτώνεις τον αδελφό σου. Δεν βιάζεις την αδελφή σου. Δεν καταστρέφεις τη χώρα του φίλου σου. Γι’ αυτό κατεδαφίσαμε αυτό το μνημείο, που είχε φτιαχτεί κάποτε σε ένδειξη της φιλίας της Ουκρανίας και της Ρωσίας», σημείωσε ο ίδιος μέσω Facebook.

Επρόκειτο για μέρος τριάδας έργων τέχνης για τη φιλία των δύο λαών, που είχε φιλοτεχνηθεί και εγκατασταθεί το 1982, σημείωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τότε, η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν μέρος του ίδιου κράτους, ανήκαν στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).



Μια συστάδα μορφών από κόκκινο γρανίτη, η οποία αναπαριστά την ενότητα των δύο λαών, επίσης θα κατεδαφιστεί. Το μόνο τμήμα του ensemble αυτού που θα μείνει άθικτο είναι ένα πελώριο ουράνιο τόξο από τιτάνιο. Θα μετονομαστεί σε «Αψίδα της ελευθερίας του ουκρανικού λαού», σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκο.



Πάντα κατά τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, περίπου 60 μνημεία, ανάγλυφα και πλακέτες που συνδέονται με τη Σοβιετική Ένωση ή με τη Ρωσία επίσης θα απομακρυνθούν.

This is all that's left of "Friendship" statue in Kyiv.



It was opened on 7 November 1982, to commemorate the 60th Anniversary of the USSR and the celebration of the 1,500th Anniversary of Kyiv.



It was dismantled on April 26th 2022 after Russia Invaded Ukraine pic.twitter.com/3aiHLGpomU