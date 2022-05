Οι Ρώσοι σφυροκοπούν με πυραύλους ακριβείας την Οδησσό - Ανακοίνωσαν την καταστροφή αμερικανικών και ευρωπαϊκών όπλων στο Χάρκοβο

Πύραυλοι έπεσαν και στο Μικολάγιφ

Σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσαν σήμερα οι Ρώσοι στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν τις υποδομές των Ουκρανών αλλά και τη στρατιωτική βοήθεια που τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Έξι πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό σήμερα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας Ουκρανίας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Continued 🇷🇺 bombing of Odessa 🇺🇦 today. Their strategic intention here is very clear. Sooner or later they are intending to capture the city and incorporate it in their occupation zone. pic.twitter.com/Eo5awXX3vk