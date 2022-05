Η κακή τύχη της Eurovision: Οι Έλληνες τραγουδιστές που «χάθηκαν» μετά τη λάμψη

Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision: Τραγουδάκια που το βράδυ τ’ ακούς και το πρωί τα ‘χεις πια ξεχάσει. Μια φορά το χρόνο και καλήν αντάμωση στο «πανηγυράκι» με τα μηλαράκια, τα κοκοράκια, τις ρόδες - πεταλούδα, το μαλλί της γριάς, τα μπακίρια και τα ασημικά, με τα faux bijoux και τα διαμάντια που γίνονται κάρβουνα…

Αυτά μας «γυάλισαν» στο μάτι σήμερα: Τα διαμάντια που γίνανε κάρβουνα. Οι καλλιτέχνες, οι Έλληνες, που πήγαν Eurovision, τραγούδησαν και μετά χάθηκαν στη σήραγγα της ανωνυμίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας· έκαψαν τα φτερά τους, σαν τις πεταλούδες που πληρώνουν με τη ζωή τους το πάθος τους για φωτοτροπισμό.

Τραγουδιστές και τραγουδίστριες που έφυγαν διάσημοι και γύρισαν για να κλειστούν στον μικρόκοσμό τους και μετά, σχεδόν ούτε λέξη πια γι' αυτούς... «Ούτε λέξη», σχήμα λόγου, γιατί είναι κάτι πρωινά σε κάτι διαγνωστικά κέντρα, περιμένοντας με αγωνία τη σειρά σου για εξετάσεις, που πέφτει το μάτι σου αμήχανα στον απέναντι τοίχο με τη γιγαντοοθόνη και διαβάζεις - γιατί δεν μπορείς ν' ακούσεις - «Τι κάνει σήμερα ο... τάδε». Και θυμάσαι τον «τάδε» που κάποτε ήταν «παντού» και τώρα «λείπει» και λες, μέσα στην ανυπομονησία και το καρδιοχτύπι σου που φτάνει η σειρά σου: «Πού πήγε, ρε αυτός, πού χάθηκε;».

Και δεν ήταν ένας ή μια, ήταν αρκετοί αυτοί που πήγαν, τραγούδησαν, γύρισαν και έφυγαν από τη σκηνή κι αποτραβήχτηκαν απ' το πολύβουο κοινό τους και κλείστηκαν στον εαυτό τους, να θυμούνται, να μετρούν λάθη κι επιτυχίες και πάλι να μην τους βγαίνει σωστά «μια ζωή ολόκληρη». Ιδού λοιπόν, τα αστέρια της Eurovision - οι Έλληνες - που τα κατάπιε η Μεγάλη Έκρηξη, το Big Bang του κόσμου τους!

Ο Γιώργος Αλκαίος είπε «Ώπα», δεν πάει άλλο και γύρισε για να φύγει

Ο Γιώργος Αλκαίος – το πραγματικό του όνομα είναι Γιώργος Βασιλείου γιος του Γιαννάκη Βασιλείου («Μπες μες το καμπριολέ»…) γεννήθηκε το 1971. Βγήκε για πρώτη φορά στο «γυαλί» σε ηλικία δεκαεπτά ετών σε ένα από τα πρώτα ριάλιτι στην Ελλάδα, το «Έλα στο Φως» της ΕΡΤ2. Είχε και ένα γρήγορο πέρασμα από τη σκηνή ως ηθοποιός, ο Αλκαίος, αλλά τον γοήτευσε η μουσική. Το πρώτο του single, το θρυλικό «Τι Τι», τον έκανε διάσημο στον μικρό τόπο μας. Τι δύσκολο….

Ακολούθησε τα βήματα της ποπ μουσικής κι αυτά τα βήματα τον οδήγησαν μέχρι τον βορρά, εκεί που ο ήλιος είναι σπάνιος σαν τις βροχές στην έρημο: Ο Αλκαίος εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2010 στη Eurovision του Όσλο της Νορβηγίας, με το τραγούδι «ΩΠΑ»! Και μετά… Μετά γύρισε με την παγωνιά της Νορβηγίας στους ώμους και με τον προβληματισμό του Ίψεν στο μυαλό κι είπε να πορευτεί όπως εκείνος ήθελε. Από το 2010 και μετά νέο τραγούδι δεν κυκλοφόρησε, ούτε σε πίστα σκαρφάλωσε.



Λίγους μήνες μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision, ο τραγουδιστής που άρεσε τη δεκαετία του ’90, άφησε την πρωτεύουσα για να ζήσει στη Μήλο, όπου απολαμβάνει βουτιές στον Παπάφραγκα και στο Σαρακήνικό εδώ και χρόνια. Ο Γιώργος Αλκαίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί, που ανακάλυψαν την πιο διάσημη Αφροδίτη του κόσμου, και άνοιξε ένα μίνιμαλ boutique hotel στην Πολλώνια, το οποίο ονόμασε «Salt». «Ένιωσα πως έπρεπε να αποτραβηχτώ, όταν είδα πως υπήρχε γκρίνια στα μαγαζιά εξαιτίας της κρίσης» έχει δηλώσει σε συνέντευξή του. «Δεν έκανα ποτέ μουσική για τις απολαβές. Έχω υπάρξει με πλατινένιους δίσκους, έχω κάνει τρομερές επιτυχίες, έχω κάνει καταπληκτικές αποτυχίες. Η Eurovision ουσιαστικά μου πρόσφερε ένα καταπληκτικό τέλος» είπε σε πρόσφατη συνάντευξή του. Ο Αλκαίος είπε «Ώπα» κι έκανε στην άκρη. Αυτά είναι!

Σαρμπέλ: Γειά σου Μαρία... και να μας γράφεις

Ο Σαρμπέλ - κατά κόσμον Μιχάλης Μαρωνίτης - σε ηλικία 21 χρονών ήταν ήδη αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης· τώρα στα 40 του κάποιοι τον θυμούνται και διερωτώνται: «Πού είναι αυτό το παλικάρι;» Το παλικάρι λοιπόν, που τραγούδησε το «Ya Baba-Sidi Mansour» με ελληνικούς στίχους και τίτλο «Σε πήρα σοβαρά», δεν πήρε σοβαρά την πορεία του στο χώρο του άσματος και κάποια στιγμή έφυγε στην Αγγλία, όπου διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του με ζήλο και ασχολείται και με το θέατρο (έχει κάνει εμφανίσεις στην English National Opera, στο Royal Opera House και σε προγράμματα του BBC και του Channel 4).



Μετά το «Yassou Maria» και τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision στο Ελσίνκι το 2007, είπε κι εκείνος «γειά σου» και τον ξέχασαν κι όσοι τον αγαπούσαν... Κι όχι τίποτα, οι 190 βαθμοί που πήρε στον τελικό και η έβδομη θέση στην κατάταξη δεν ήταν αποτυχία από εκείνες που δικαιολογούν τάσεις φυγής. Είδε ο Σαρμπέλ ότι έχει πιο μαλακό «ψωμί» στο Λονδίνο, μάζεψε τα πράγματά του και «μακριά κι αγαπημένοι», που λένε.

Ο Σαρμπέλ είναι παντρεμένος με την αγαπημένη του Ελπίδα. Το 2018 διαγνώστηκε με καλοήθη όγκο στο λάρυγγα και χειρουργήθηκε. Μετά το χειρουργείο απέκτησε έντονη ευαισθησία στις φωνητικές χορδές και μάλιστα το 2020 του είχε συστηθεί αφωνία για σχεδόν δυο μήνες. Κι ο Σαρμπέλ, όταν ο καιρός και η θεματολογία το επιτρέπουν, εμφανίζεται σαν τα αποδημητικά πουλιά, στα πρωινάδικα και μας υπενθυμίζει ότι κάποτε είχε υπάρξει στο ελληνικό μουσικό στερέωμα υπηρετώντας - με τον τρόπο του - την τέχνη της Μούσας Ευτέρπης…

Καλομοίρα: Βρήκε τον... Secret Combination της ζωής στην οικογένεια μακριά από τη δημοσιότητα



Η Μαρία Καλομοίρα Σαράντη, πιο γνωστή απλά ως Καλομοίρα, είναι Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, παρουσιάστρια και YouTuber. Άρχισε την καριέρα της το 2004, με τη συμμετοχή της στο μουσικό ριάλιτι του ΑΝΤ1 «Fame Story», στο οποίο και κατέκτησε την πρώτη θέση. Έχει κυκλοφορήσει συνολικά τέσσερις προσωπικούς δίσκους -με τον πρώτο της να γίνεται χρυσός-, ένα karaoke, τέσσερα cd singles και συνολικά 21 τραγούδια. Ασχολήθηκε, επίσης, με την παρουσίαση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών εκπομπών, έχει συμμετάσχει στη θρυλική σειρά του Φώσκολου «Η Λάμψη», έχει κάνει promotion σε αρκετές επώνυμες εταιρείες και έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από αξεσουάρ με το όνομά της.



Το 2008, η Καλομοίρα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με το τραγούδι «Secret Combination» και κατέκτησε την τρίτη θέση (η καλύτερη μετά την πρωτιά της Παπαρίζου). Κι έκτοτε, η συμπαθής Καλομοίρα άρχισε σιγά σιγά ν' αποφεύγει τα πολλά φώτα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Down Town», είπε ξεκάθαρα, ότι κάποιοι «τη μεταχειρίστηκαν πολύ βρώμικα και αποφάσισε να διακόψει την καριέρα της στο τραγούδι». Λίγο καιρό μετά, η Καλομοίρα επέστρεψε στην τηλεόραση, ως παρουσιάστρια, με την ελληνική έκδοση του «Big In Japan» στον Alpha και τον Ιούνιο του 2015 επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολτείες στην Ελλάδα με σκοπό να επιστρέψει και στη δισκογραφία. Τον Ιούνιο του ‘15 εμφανίστηκε στα MAD Video Music Awards και ερμήνευσε κι ένα νέο της τραγούδι το «This Is Summer». Αμέσως μετά γύρισε στην Αμερική, καθώς ήταν έγκυος στην κόρη της.



Το Νοέμβριο του 2016 ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή της στην Ελλάδα με σκοπό την παρουσίαση του backstage του μουσικού ριάλιτι «Rising Star». Αυτό το πήγαινε – έλα Ατλαντικό – Μεσόγειο κάπου την κούρασε και (τους) κούρασε. Η τραγουδίστρια εδώ και καιρό ζει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό του συζύγου της, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδάκια. Η πενταμελής οικογένεια ζει μόνιμα στην Ουάσιγκτον σε ένα αρκετά μεγάλο με σπίτι, ώστε να χωράει και τα όνειρα της Καλομοίρας που έμειναν… όνειρα. Για την ώρα η, στο κατώφλι των 40, «γατούλα» Καλομοίρα εμφανίζεται αραιά και που σε τηλεοπτικά «πρωινάδικα» καταθέτοντας μια κουρασμένη ζωντάνια από τα χρόνια της μετά-αθωότητας.

Μιχάλης Ρακιντζής: Μας έκλεισε το μάτι, μας είπε S.A.G.A.P.O. και μας γύρισε την πλάτη

Ο Μιχάλης Ρακιντζής άρχισε την καριέρα στη δεκαετία του '80 και είχε πορεία ανοδική με τραγούδια ποπ - ροκ, αλλά και άλλα που θύμιζαν κάτι μεταξύ ανατολίτικων, ρέγγε και λαϊκοφανών· όπως παλιά τα αρχοντορεμπέτικα; Κάτι τέτοιο. Το 2002 ταξίδεψε μέχρι το Ταλίν της Εσθονίας και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, καταλαμβάνοντας με κόπο τη 17η θέση τραγουδώντας «S.A.G.A P.O.».

Όταν γύρισε από το Ταλίν δέχτηκε βομβαρδισμό επικριτικών σχολίων για τη σκηνική παρουσία και για το τραγούδι. Τα τηλεοπτικά παράθυρα ανοιγόκλειναν σαν χτυπημένα από ξεροβόρι σε νησί, οι κάθε λογής «μαϊντανοί» εμφανίζονταν και ξυλεύονταν από το πεσμένο δένδρο «Ρακιντζή» και το σίριαλ κράτησε για καιρό. Τι Μπίγαλης (αυτός που βγήκε στην Eurovision με «Τραχαντήρι ντίρι ντίρι» και τσαγαλί σακκάκι), τι Δάντης, τι Ελίνα Κωνσταντοπούλου, τι Κατερίνα Τοπάζη… Όλοι οι «αναμάρτητοι» του χώρου έριχναν κι από έναν λίθο! Κι ο Ρακιντζής που μας έκλεισε το μάτι από το Ταλίν, πήρε των ομματιών του και μας γύρισε την πλάτη.

Χαλαρός και μακριά από τα δυνατά φώτα συνεχίζει τη δουλειά του. Ο Ρακιντζής του «Μωρό μου φάλτσο» της Μπόνι Τάιλερ και του Ίαν Γκίλαν των Deep Purple, ο Ρακιντζής του «Viva Sahara», του «Δεν Πιστεύω σ΄αγάπες κι έρωτες», ο Ρακιντζής του «Μ’ έχεις κάνει αλήτη, θα μου κλείσεις το σπίτι…». Αυτόν τον Ρακιντζή λιθοβόλησαν κι αυτός ο Ρακιντζής - έφηβος ετών 64 πια - τους γύρισε την πλάτη και συνέχισε αθόρυβα να κάνει αυτό που του άρεσε, βρήκε τον καλό «Παλιό εαυτό» του και συνέχισε να δημιουργεί.

Η Μαντώ μας είπε «Never Let You Go», αλλά δεν κράτησε την υπόσχεσή της...

Η Μαντώ τραγούδησε με την εκπληκτική φωνή της το «Never Let You Go» στη Ρίγα, αλλά το ενδιαφέρον τον τηλεθεατών και της κριτικής επιτροπής μάλλον επικεντρώθηκε στο βαθύ ντεκολτέ της και το δερμάτινο φουστάνι με τα εντυπωσιακά σκισίματα. Η 17η θέση ήταν το θλιβερό φινάλε μιας λαμπερής βραδιάς στην πρωτεύουσα της Λετονίας. Να σημειώσουμε ότι η ερμηνεία της ελληνίδας τραγουδίστριας αναδείχθηκε πρόσφατα σε μία από τις 10 καλύτερες στην ιστορία της Eurovision. Η καριέρα της Μαντούς δεν είχε όμως τη λαμπερή συνέχεια και την σταθερά ανοδική πορεία που κρατούσε πριν από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της Eurovision.

Η Μαντώ ήταν μόλις 13 χρονών όταν συμμετείχε στη μουσική παράσταση «Jesus Christ Superstar», με την επιμέλεια του Μίμη Πλέσσα κι αυτή ήταν η αρχή μιας μεγάλης καλλιτεχνικής πορείας. Το πρώτο δισκογραφικό βήμα γίνεται το 1981 με τη συμμετοχή της στο «Motorcycle-Granny», σε μουσική και στίχους του Τζίμη Πανούση, με το όνομα Mandy. Το 1989 κυκλοφορεί η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της με τις επιτυχίες «Αυτό το καλοκαίρι», «Δώσ' μου ένα φιλί»… Η καταξίωση ήρθε την επόμενη δεκαετία, όταν η Μαντώ κυκλοφόρησε οκτώ άλμπουμ, τα οποία έγιναν χρυσά και πλατινένια.

Από το 2010 διδάσκει φωνητική και ορθοφωνία στο Ωδείο Τέχνης Φακανά, ενώ έχει ιδρύσει την Παιδική Ακαδημία Μουσικού Θεάτρου (CMTA, Children’s Musical Theatre Academy), η οποία φιλοξενείται στους χώρους του ωδείου. Το 2013 η Μαντώ πήρε μέρος στο τηλεοπτικό «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, αλλά από τότε δεν έχει κάνει κάποια άλλη τηλεοπτική εμφάνιση. Ωστόσο, κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές και καλλιτεχνικά στέκια στην Αθήνα και όχι μόνο.

Μετά το 2010, υπερηφάνεια και προκατάληψη και ουδείς θυμάται ποιος τραγούδησε τι και πότε

Από το 2010 και μετά τη συμμετοχή του Γιώργου Αλκαίου και των «Friends» είχαμε συμμετοχές ελάσσονος ακτινοβολίας καλλιτεχνών που όλοι σχεδόν απέτυχαν και στο να διακριθούν κάτω από τους προβολείς της διοργάνωσης, αλλά και μετά. Σημειώστε:

2011: Λούκας Γιώρκας & Stereo Mike κατακτούν την 7η θέση με το «Watch My Dance».

2012: Η Ελευθερία Ελευθερίου με το «Aphrodisiac» κατακτά την 17 θέση και λίγα χρόνια αργότερα (εφέτος) μια θέση στο Survivor…

2013: Koza Mostra & Αγάθωνας Ιακωβίδης με το τραγούδι «Alcohol Is Free» τα πήγαν καλά και η πορεία τους μετά ήταν αξιόλογη. Ο Αγάθωνας «έφυγε» νωρίς στα 65 του από καρδιακή προσβολή το 2020.

2014: Κάποιοι Freaky Fortune & Riskykidd πατούν στην 20 θέση της τελικής κατάταξης με το τραγούδι «Rise Up».

2015: Η Μαρία Έλενα Κυριάκου από το τηλεοπτικό The Voice of Greece εμφανίζεται στη σκηνή της γενέτειρας του Μότσαρτ, στην Αυστρία, παίρνει μια βαθιά ανάσα, τραγουδάει το «One Last Breath» και βυθίζεται στη 19η θέση…

2016: Οι Argo… ακόμα ταξιδεύον για την πρόκριση· δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό του τελικού.

2017: Η Demy μας περιγράφει τι είναι αγάπη με το «This is Love» και αποχωρεί με την απογοήτευση της 19ης θέσης.

2018: Γιάννα Τερζή και το «Όνειρο» της πρόκρισης γίνεται εφιάλτης…

2019: Κατερίνα Ντούσκα «Better Love». H 21 θέση ήταν...Βetter go!

2020: Covid-19 και σιωπή...

2021: Stefania και «Last Dance» και 10η θέση και πάλι καλά να λέμε...

