Αυτή είναι η πορνοστάρ που προσφέρει στον Πούτιν μια... νύχτα πάθους για να σταματήσει τον πόλεμο

ο έχει ξανακάνει στο παρελθόνΑπό τις 24 Φεβρουαρίου, όταν και ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πολλοί έχουν προσπαθήσει να πείσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο, μέσω της διπλωματικής οδού. Κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει σκεφτεί να δώσει στον ρώσο πρόεδρο κάτι… διαφορετικό προκειμένου να σταματήσει την εισβολή.

Αυτό το σκέφτηκε η διάσημη πρώην ιταλίδα πορνοστάρ, Τσιτσιολίνα, η οποία προσέφερε στον ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, μια νύχτα… πάθους για ηλικιωμένους με αντάλλαγμα την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η 70χρονη, η οποία στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον Αμερικανό καλλιτέχνη, Τζεφ Κουνς, πρόσφερε την καυτή βραδιά σε μια ανάρτηση στο Instagram, όπου πρόσφερε τον εαυτό της στον Ρώσο πρόεδρο για να σταματήσει την εισβολή του.



Οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν για πρώτη φορά στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας βρίσκονται συνεχώς σε αδιέξοδο.

Αλλά η Τσιτσιολίνα, πρώην πολιτικός στο ιταλικό κοινοβούλιο και πορνοστάρ, πιστεύει ότι η προσφορά της θα μπορούσε να πείσει τον ρώσο πρόεδρο να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία.



«Το μήνυμά μου για ειρήνη, κατά του πολέμου και για τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Προσφέρω τον εαυτό μου για μια νύχτα σεξ, με αντάλλαγμα την ειρήνη για την Ουκρανία, για τον ρωσικό λαό!» έγραψε.

Η προσφορά της για μια παθιασμένη νύχτα με τον Ρώσο δεσπότη έρχεται με αφορμή την εμφάνισή της στο ριάλιτι The Island of the Famous.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Στο παρελθόν προσέφερε στον Ιρακινό ηγέτη, Σαντάμ Χουσεΐν, μια νύχτα μαζί του πριν από την έναρξη του πολέμου του Κόλπου.

Πηγη: in.gr