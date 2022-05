Εμπρηστική Ζαχάροβα - Τα βάζει με τη Δύση: Παραβιάζετε τη σύμβαση για τα βιολογικά όπλα

Σε υψηλούς τόνους και η νέα τοποθέτηση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών μετά τις απειλές που εξαπέλυσε προς τη Δύση. Στις νέες δηλώσεις της συνέδεσε και πάλι τη δράση των Ουκρανών με εκείνη των ναζί. Ειδικότερα, η Μαρία Ζαχάροβα κατήγγειλε παραβίαση διεθνών συμβάσεων για τα βιολογικά όπλα αλλά και ύπαρξη στρατοπέδων εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων από ακροδεξιές οργανώσεις.

Στην καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της ΕΕ υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν δεδομένα παραβίασης της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

💬 #Zakharova: There is hard data on the activities, carried out in the biolabs in #Ukraine with the support of the Pentagon, that violate the Biological Weapons Convention.



☝️ 30 Ukrainian laboratories in 14 settlements were engaged in military biological activity. pic.twitter.com/FX9MDd3buC