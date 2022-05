Πάτρα: «Το διαβόητο χαμόγελο της δηλητηριάστριας: Σκότωσε τα δύο από τα κορίτσια της – Τώρα και το τρίτο»

Η φήμη της Ρούλας Πισπιρίγκου από την Πάτρα, που βρίσκεται προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, εξαπλώνεται εκτός συνόρων. Δημοσιεύματα ξένων εντύπων την έχουν ήδη καταδικάσει, την ώρα που στην Αθήνα οι έρευνες βρίσκονται -κυρίως σε ότι αφορά στους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας- συνεχίζονται. Ένα από αυτά την χαρακτηρίζει «δηλητηριάστρια».

Η ίδια πάντως όπως φαίνεται κλείνει τα αυτιά της και ετοιμάζεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο της να καταθέσει εντός των επόμενων ημερών αίτημα αποφυλάκισης, Μάλιστα όπως υποστήριξε ο δικηγόρος της «η έρευνα από την αρχή έχει κενά» δηλώνοντας πεπεισμένος για την αθωότητά της.

Τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό

Πρωτοσέλιδο στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο περιοδικό «Le Nouveau Detective» έγιναν η Ρούλα Πισπιρίγκου και η Πάτρα αλλά το περιοδικό φαίνεται ότι δεν αναγνωρίζει στην υπόθεση αυτή καθόλου το λεγόμενο «τεκμήριο της αθωότητας».

Το γαλλικό περιοδικό δημοσίευσε στις 11 Μαΐου στο εξώφυλλό του, φωτογραφία της Ρούλας Πισπιρίγκου στο νοσοκομείο με την Τζωρτζίνα ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Την κοιτάζει και της χαμογελά. Ο τίτλος είναι: «Το διαβόητο χαμόγελο της δηλητηριάστριας» και ο υπέρτιτλος : «Πάτρα: Έχει ήδη σκοτώσει τα δύο από τα κορίτσια της. Τώρα και το τρίτο».

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό η βρετανική «Daily Mail» είχε παρουσιάσει το θέμα ως εξής. «Μια 33χρονη μητέρα στην Ελλάδα κατηγορήθηκε ότι σκότωσε την εννιάχρονη κόρη της με κεταμίνη και βρίσκεται υπό έρευνα για τον θάνατο των δύο άλλων παιδιών της που πέθαναν τα τελευταία τρία χρόνια. Η γυναίκα, που ονομάζεται Ρούλα Πισπιρίγου, συνελήφθη μετά την απολογία της , όταν η τοξικολογική εξέταση της κόρης της αποκάλυψε την παρουσία του αναισθητικού κεταμίνη, το οποίο δεν είχε χορηγηθεί από γιατρούς. Το εννιάχρονο κοριτσάκι της, που ονομαζόταν Τζωρτζίνα, πέθανε τον Ιανουάριο του 2022, αφού πέρασε οκτώ μήνες στο νοσοκομείο».

