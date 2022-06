Πήγε να βγάλει με λέιζερ το «καταραμένο» τατουάζ και δεν πίστευαν στα μάτια τους: «Δεν είναι δυνατόν να έκανες αυτό το πράμα»

Ο Κρίστιαν Ουόλτον από το Νιούκαστλ έκανε τατουάζ, το οποίο όμως γρήγορα μετάνιωσε. Το χαρακτήρισε «καταραμένο», οπότε ένας φίλος του, του συνέστησε να πάει να το βγάλει με λέιζερ! Έτσι και έπραξε, ωστόσο όποιος το έχει δει δεν πίστευε στα μάτια του: «Δεν είναι δυνατόν να έκανες αυτό το πράμα».

Ο Κρίστιαν είχε γράψει πίσω στην πλάτη του «το πρώτο μου τατουάζ» το οποίο είχε «γεμίσει» στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

«Ήθελα απλώς να το κάνω λέιζερ, ώστε τα χρώματα να ξεθωριάσουν λίγο, καθώς είναι πολύ φωτεινά» ανέφερε ο Κρίστιαν ενώ στη συνέχεια είπε για τη διαδικασία: «Νόμιζαν πως τους έκανα πλάκα όταν τους έστειλα φωτογραφία με το τατουάζ και δεν μου απάντησαν. Αφού το δημοσίευσα στο Facebook, μια κοπέλα επικοινώνησε μαζί μου, λέγοντας ότι θα πήγαινε για θεραπεία με λέιζερ την επόμενη μέρα. Είπε ότι θα ρωτούσε για μένα».

Εν τέλει, όταν συνήλθαν από την έκπληξη, είπαν στην κοπέλα να του μεταφέρουν πως υπήρχε πολύ χρώμα στο τατουάζ για να κάνει θεραπεία, οπότε προς το παρόν θα το αφήσει έτσι.

Το τατουάζ πάντως έχει ιστορία: Έγινε στην επιτυχημένη σειρά του MTV «Just Tattoo Of Us», στην οποία ο Κρίστιαν εμφανίστηκε το 2018 με την τότε καλύτερη φίλη του Μέγκαν Γκριν: «Το 2018, έκανα αίτηση για το Just Tattoo Of Us με την καλύτερή μου φίλη, Μέγκαν. Δεν περίμενα ποτέ να το κάνω, ήταν απλώς ένα αστείο μεταξύ μας. Πήγαμε στο Λονδίνο, γελούσαμε τόσο πολύ. Το τατουάζ χρειάστηκε περίπου τρεισήμισι ώρες για να γίνει. Το είδαμε το όλο θέμα σαν μια πλάκα».

Στη συνέχεια είπε: «Το τατουάζ είναι σίγουρα μεγαλύτερο από το μέγεθος του χεριού μου. Οι γονείς μου δεν με πίστεψαν όταν τους είπα ότι είχα πάει στο σόου. Όταν είδαν το τατουάζ για πρώτη φορά, η αντίδρασή τους ήταν πολύ έντονη. Ήταν το πρώτο μου τατουάζ και ήταν τόσο φωτεινό και μεγάλο.

Δεν μπορώ να φορέσω ούτε ένα λευκό πουκάμισο αυτή τη στιγμή γιατί φαίνεται καλά, ειδικά όταν χορεύω σε κλαμπ και ιδρώνω και το πουκάμισο κολλάει στην πλάτη μου».

Ένας εκπρόσωπος της Laserways Clinic δήλωσε: «Το τατουάζ που έχει ο Κρίστιαν είναι ένα από αυτά με πολλά χρώματα και βάθος, που ακόμη και η καλύτερη τεχνολογία ιατρικής θα δυσκολευόταν να το αφαιρέσει εντελώς. Όταν αξιολογούμε τα τατουάζ των πελατών μας για αφαίρεση λέιζερ, χρησιμοποιούμε την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για να λάβουμε υπόψη πώς θα φαίνεται το τατουάζ μετά τη θεραπεία».

