Η Ζεντάγια αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα γινόταν ποτέ μία ποπ σταρ

«Συζητούσα με τον Σαμ Λέβινσον, (δημιουργό της σειράς Euphoria, στην οποία πρωταγωνιστεί) για αυτό νωρίτερα. Έλεγα: "Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γίνω ποτέ ποπ σταρ"», είπε στον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Spider-Man, Άντριου Γκάρφιλντ στο τεύχος «Actors on Actors» του Variety. «Είναι επειδή όταν είσαι ηθοποιός, υπάρχει ένα επίπεδο ανωνυμίας που μπορώ να έχω, το οποίο μου αρέσει πολύ», πρόσθεσε.

Η Ζεντάγια εξέφρασε παρόμοιες απόψεις για την «ανωνυμία» συζητώντας με την Ίσα Ρέι σε συνέντευξη το 2019 και αποκάλυψε ότι αποχώρησε από τη μουσική λόγω «κακών συμβολαίων».

“I don’t know if I could ever be a pop star,” @Zendaya tells Andrew Garfield. “As an actor, there’s a level of anonymity that I get to have, which I really like...Whereas in other forms and other mediums, it’s all you all the time.” https://t.co/10NvpeHw4s pic.twitter.com/4aGVK8Qe2p