«Καμπανάκι» από Υπ. Υγείας – Ανακαλούνται σιεφταλιές και μπιφτέκια λόγω σαλμονέλας – Δείτε φωτογραφίες

Ανάκληση τροφίμων από την κυπριακή αγορά στα οποία ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία των πιο κάτω προϊόντων, τα οποία, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας:

1.

Ονομασία Τροφίμου: Χοιρινές Σιεφταλιές

CY

CY P 239

ΕΚ

Βαθείας Κατάψυξης / Deep Frozen

Εμπορική επωνυμία: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Νεφέλη

ΠΡΟΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ / NET WEIGHT: 800g

Χρονική ένδειξη: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ/

BEST BEFORE: 08/03/23

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ / FREEZING DATE: 08/03/2022

Γραμμικός κωδικός: 5292595000175

ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΗ

Συσκευασία: Δισκάκι κλειστό αεροστεγώς με διαφανές πλαστικό



2.

Ονομασία Τροφίμου: ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / CHISKEN BURGERS

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ/ DEEP FROZEN PRODUCT

CY

CY M 336

ΕΚ

Εμπορική επωνυμία: Διαλεκτό CAC QUALITY FOODS

ΠΡΟΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 600g (6 x 100g)

Χρονική ένδειξη: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ/

BEST BEFORE: 13.05.23

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ / FREEZING DATE: 08/03/2022

Produced in Cyprus for/Παράγεται στην Κύπρο για την:CAC Papantoniou Trading Ltd

Γραμμικός κωδικός: 5291824005486

Συσκευασία: Δισκάκι κλειστό αεροστεγώς με διαφανές πλαστικό



Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά τις εταιρεία που διακινούν τα εν λόγω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων των συγκεκριμένων παρτίδων.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των εμπλεκόμενων παρτίδων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου το αγόρασαν.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.