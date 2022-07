Η στιγμή που χιονοστιβάδα καταπλακώνει τουρίστα στο Κιργιστάν – «Σκέφτηκα ότι μπορεί να πεθάνω»

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο Instagram από τον Harry Shimmin, ένα από τα άτομα που βρέθηκαν στο σημείο, δείχνουν το χιόνι να αρχίζει να κατεβαίνει από το βουνό, να πλησιάζει την ομάδα και να έρχεται κατά πάνω της.

Ο Shimmin είχε απομακρυνθεί από την ομάδα για να τραβήξει φωτογραφίες όταν άκουσε «τον ήχο του πάγου να σκάει πίσω μου».



«Ήμουν εκεί για λίγα λεπτά ήδη, οπότε ήξερα ότι υπήρχε ένα μέρος για σημείο για καταφύγιο ακριβώς δίπλα μου», ανέφερε, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

«Έμεινα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να μετακινηθώ και ναι, ξέρω ότι θα ήταν πιο ασφαλές να μετακινηθώ αμέσως στο καταφύγιο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι πήρα ένα μεγάλο ρίσκο. Ένιωθα ότι έχω τον έλεγχο, αλλά ανεξάρτητα από το ότι το χιόνι άρχισε να έρχεται και σκοτείνιασε, δύσκολεψε το να αναπνεύσω και σκέφτηκα ότι μπορεί να πεθάνω».



Πρόσθεσε ότι ήξερε ότι η υπόλοιπη ομάδα του ήταν πιο μακριά, οπότε θα ήταν ασφαλής, και έγραψε ότι ένιωθε «ζαλισμένος» όταν συνειδητοποίησε ότι καλύφθηκε μόνο με ένα ελαφρύ στρώμα πάγου και σώθηκε χωρίς γρατσουνιά.

Τα βουνά Τιαν Σαν εκτείνονται κυρίως στο νοτιοανατολικό Κιργιστάν και στα βορειοανατολικά σύνορά του με την Κίνα. Αποτελούσαν μέρος της αρχαίας εμπορικής οδού του μεταξιού από τη Μέση Ανατολή και την Ασία προς τα δυτικά.

