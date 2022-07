Εντυπωσιακό βίντεο: Το Πεκίνο εκτόξευσε τον δεύτερο θαλαμίσκο του διαστημικού του σταθμού

Το διαστημικό όχημα Wentian, βάρους περίπου 20 τόνων και χωρίς αστροναύτη, εκτοξεύθηκε από το όχημα εκτόξευσης Long March 5B στις 14:22 (09:22 ώρα Ελλάδας) από το κέντρο εκτόξευσης Ουεντσάνγκ στο τροπικό νησί Χαϊνάν (νότια).

Μήκους σχεδόν 18 μέτρων και διαμέτρου 4,2 μέτρων, αυτός ο θαλαμίσκος-εργαστήριο θα προσδεθεί στον Tianhe, τον πρώτο θαλαμίσκο του σταθμού που βρίσκεται ήδη σε τροχιά από τον Απρίλιο του 2021.

Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοίχημα γιατί απαιτεί πολλούς χειρισμούς υψηλής ακρίβειας, ορισμένοι από τους οποίους με ρομποτικό βραχίονα.

Ο νέος θαλαμίσκος-εργαστήριο, που έχει τρεις χώρους ύπνου, τουαλέτες και κουζίνα, διαθέτει επίσης πάγκους για επιστημονικά πειράματα.

Ο Wentian θα χρησιμεύσει επίσης ως πλατφόρμα υποστήριξης για τον έλεγχο του διαστημικού σταθμού σε περίπτωση βλάβης.

Στα κινεζικά Tiangong, γνωστός όμως επίσης και με το αγγλικό ακρωνύμιό του, GSS ("Chinese space station" - κινεζικός διαστημικός σταθμός), ο διαστημικός σταθμός αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακός μέχρι τα τέλη του έτους.

Μετά τον Wentian αυτό το Σαββατοκύριακο, οι τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-14, που βρίσκονται τώρα στον διαστημικό σταθμό, θα υποδεχθούν έναν ακόμη θαλαμίσκο-εργαστήριο, τον Mengtian, τον Οκτώβριο.

Ο σταθμός θα έχει τότε την τελική του μορφή σε σχήμα Τ. Θα μοιάζει με τον πρώην ρωσοσοβιετικό σταθμό Mir. Η διάρκεια ζωής του αναμένεται να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια.

Liftoff of a Long March 5B rocket and the Wentian science module on a mission to double the size of China's Tiangong space station.



Ten kerosene- and hydrogen-fueled engines were powering the Long March 5B into the sky over Hainan Island.https://t.co/iYRn51rNmL pic.twitter.com/By1Yk2HWFy