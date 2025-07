Πρώτη ανάγνωση: Ο λόγος της εμμονής Τατάρ σε δύο κράτη και οι «my friend» ερωτήσεις του Φειδία - Χάος στα σχόλια

Τα σχόλια κάτω από το τρέιλερ για το podcast είναι διχασμένα με τους μεν να επικροτούν τον Κύπριο ευρωβουλευτή και YouTuber για το «θάρρος» του να κάνει αυτή τη συνέντευξη και τους δε που τον χαρακτηρίζουν λίγο-πολύ ανιστόρητο και προδότη.

Στα σχόλια αντανακλάται επίσης ο διχασμός που υπάρχει ευρύτερα στη κοινωνία μεταξύ πολιτών που επιζητούν λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, της διχοτόμησης ακόμη και της Ένωσης με την Ελλάδα.

Ένα από τα πιο κοινά σχόλια αφορούν τον ίδιο τον τίτλο του podcast «The Leader of a State that Nobody Recognizes - Ersin Tatar» και πιο συγκεκριμένα τη λέξη State – Κράτος με πολλούς να σημειώνουν ότι είναι λανθασμένος και επικίνδυνος καθώς πρόκειται για ψευδοκράτος.

Αφήνοντας πίσω τα σχόλια, τα κακά αγγλικά και των δύο όπως και την προσπάθεια αποφυγής παρεξηγήσεων και εντάσεων, αναγνωρίζουμε ότι σε μία «χαλαρή» συνομιλία μιάμισης περίπου ώρας υπήρξε μια προσπάθεια από τον Φειδία να επικοινωνήσει στο κοινό ποιος είναι ο Ερσίν Τατάρ και να έρθουμε πιο κοντά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Από την άλλη ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θέτει ένα υπόβαθρο για τις παγιωμένες θέσεις του, που όπως ο ίδιος σημειώνει τις είχε διαμορφώσει από νεαρή ηλικία.

Στην αρχή του podcast, μετά το τρέιλερ, ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου προχωρεί σε δήλωση πως αυτό ήταν το πιο δύσκολο podcast που έχει κάνει λόγω και της ευαίσθητης πτυχής του Κυπριακού ζητήματος και τονίζει πως στόχος του είναι να εμβαθύνει στην κατανόηση και των δύο κοινοτήτων καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε σε μία βιώσιμη λύση. Σημειώνει παράλληλα παρόλη την κριτική από τα ΜΜΕ για τη συνέντευξη, εξακολουθεί να πιστεύει ότι ήταν «το σωστό» να πράξει.

Ποιος είναι ο Ερσίν Τατάρ

Η συζήτηση αρχίζει με στόχο να μάθουμε περισσότερα για το ποιος είναι ο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος μπλέκει το εγκώμιο του ως «αληθινός, γνήσιος Τουρκοκύπριος». Ένα σημείο αναφοράς που στάθηκε είναι οι συγκρούσεις του 1963. Παρόλο που ήταν μικρός σημειώνει ότι θυμάται τον τρόμο. Μάλιστα αναφέρθηκε στην οικογένειά του ως «ομοσπονδιακή» αφού μετά τον χαμό της μητέρας του, ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και ενώθηκαν οι δύο οικογένειες. Στη συνέχεια αποκαλύπτει πως μετά τις σπουδές του στη Βρετανία και την πορεία του σε σημαντικές θέσεις εργασίες ίδρυσε στα κατεχόμενα τηλεοπτικό σταθμό που μετά τον πώλησε γιατί «κουράστηκε». Ακολούθως, το 2000 μπήκε στην πολιτική.

Για τις επερχόμενες «εκλογές» τον Οκτώβριο, δήλωσε πως θα είναι μια μεγάλη πρόκληση και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά.

Το «έθνος» των Τουρκοκυπρίων και ο λόγος πίσω από τη λύση δύο κρατών

Θεωρεί τους Τουρκοκύπριους ως συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας και καλεί τον Φειδία να μην κοιτάξει τους αριθμούς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ποσοστιαίες διαφορές στον πληθυσμό. Απαριθμεί επίσης τους Τουρκοκύπριους σε μισό περίπου εκατομμύριο χαρακτηρίζοντάς τους ως ξεχωριστό «έθνος» τονίζοντας τη σημαντικότητα της συνύπαρξης μεταξύ των δύο λαών. «Αυτή θα είναι και η βιώσιμη λύση, η αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως κυρίαρχο λαό στον βορρά, των Ελληνοκυπρίων στον νότο, και να μάθουμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά δίπλα ο ένας στον άλλο, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Ίσως το πιο σημαντικό σημείο στην προσπάθειά του να εξηγήσει γιατί πιστεύει τόσο πολύ στη λύση των δύο κρατών, είναι η άποψή του ότι είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει βιώσιμη συνύπαρξη, δύο λέξεις που τόνισε επανειλημμένα καθ’ όλη τη συνομιλία. Μάλιστα, εξήγησε πως ο κύριος λόγος του σχηματισμού αυτής της άποψης είναι η θέληση των Ελληνοκυπρίων για ένωση με την Ελλάδα (οι οποίοι έβλεπαν και βλέπουν τους Τουρκοκύπριους ως μειονότητα) κάτι που η Τουρκία δεν θα άφηνε ποτέ να γίνει καθώς θα περιβαλλόταν από την ελληνική κυριαρχία κατά μήκος της θάλασσας, Αιγαίο και Μεσόγειο.

Χαρακτήρισε επίσης το πραξικόπημα ως την πιο τραγική ημέρα της κυπριακής ιστορίας. Σημαντικό στοιχείο είναι και η παραδοχή Τατάρ ότι μετά τον αγώνα της ΕΟΚΑ η Τουρκία είχε υπόψη της τον διαχωρισμό (ταξίμ) του νησιού τόσο για την προστασία των Τουρκοκυπρίων όσο και για τα δικά της στρατιωτικά συμφέροντα εκείνη την εποχή που ήθελε να έχει στρατό στον βορρά. Στο αφήγημα του Τατάρ διακρίνεται η συμφορά των Τουρκοκυπρίων πριν το 1974 για χρόνια σε αντίθεση με τους Ελληνοκύπριους που αναγνωρίζεται μεν η συμφορά αλλά μετά το 1974.

Το μήνυμα προς τους Ελληνοκύπριους

Απευθυνόμενος στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, ο Ερσίν Τατάρ πιστεύει πως αν με γνωρίσουν θα με αγαπήσουν, ακόμη περισσότερο και από τον Ακκιντζί.

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλο, να επικοινωνήσουμε ο ένας τον άλλο χωρίς να ξεχνάμε όλα όσα έχουμε υποφέρει. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι κρίσιμα αλλά μπορούμε να ευημερήσουμε όχι μόνο σε πλούτο αλλά και ασφάλεια».