ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Το ΑΚΕΛ βεβηλώνει τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου

 23.08.2025 - 16:00
ΔΗΣΥ: Το ΑΚΕΛ βεβηλώνει τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου

Σκληρή είναι η απάντηση του Δημοκρατικού Συναγερμού προς το ΑΚΕΛ με φόντο τη θυσία του ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι, αντί να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του, παρέχει κάλυψη σε στέλεχός του, το οποίο –όπως υποστηρίζει– υιοθετεί το αφήγημα των Βρετανών της αποικιοκρατικής περιόδου, βεβηλώνοντας με αυτό τον τρόπο τη θυσία του Αυξεντίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διχάζει το podcast Φειδία για τον Αυξεντίου – Σφοδρές αντιδράσεις από κόμματα

«Η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας και δεν μπορεί να παραχαράσσεται από τα αριστερά ανοητολογήματα», σημειώνει ο ΔΗΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος της θυσίας του ήρωα είναι τεράστιας σημασίας και δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ υπενθυμίζει ότι το ΑΚΕΛ δεν στήριξε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, «διαφώνησε και κατ’ ουσίαν τον υπέσκαψε», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, το κόμμα καλεί το ΑΚΕΛ να απαντήσει «αν παραδέχεται το ιστορικό του λάθος» και να πάψει, όπως σημειώνεται, να «ξύνει τις πληγές».

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Με μια ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει το δικό του σχόλιο με αφορμή την συζήτηση που ξέσπασε με φόντο την θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

