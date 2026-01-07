Ανέλαβε επίσημα τα ηνία της ΕΕ η Κύπρος: Έμφαση στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων των Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Αντόνιο Κόστα και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Χριστοδουλίδης: Γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που «συνδυάζει τη στρατηγική αυτονομία με τη διεθνή εξωστρέφεια», υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των πολιτών και λειτουργώντας ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης.

«Η Κύπρος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η προεδρία αποτελεί «συλλογική, εθνική αποστολή» με ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Ο Πρόεδρος επεσήμανε τη στήριξη της Ουκρανίας και τη σημασία της ειρήνης και της επανένωσης στην περιοχή.

Φον ντερ Λάιεν: Η Κύπρος ως ηθικό πρότυπο

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι η επανένωση της Κύπρου παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ και χαρακτήρισε την προεδρία της χώρας ως «μοναδικό ηθικό κύρος».

Αναφέρθηκε στην τεχνολογική καινοτομία της Λευκωσίας και στον ρόλο της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς και στη σημασία της στρατηγικής ασφάλειας, της σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Κόστα: Στήριξη Διεθνούς Δικαίου και Ευρωπαϊκής Άμυνας

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, όπου η διεθνής τάξη δέχεται πιέσεις.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποδεχθεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», δήλωσε, αναφερόμενος από την Κύπρο μέχρι την Ουκρανία και τη Γάζα. Ο κ. Κόστα τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της διεύρυνσης της Ένωσης σε Ουκρανία, Μολδαβία και Δυτικά Βαλκάνια.

Ζελένσκι: Ελπίδες για τέλος του πολέμου

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να τερματιστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πίεσης προς τη Ρωσία.

Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των κυρώσεων και της χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω του πακέτου στήριξης 90 δισ. ευρώ, καθώς και τη σημασία της ισότιμης ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση των ηγετών για μια Ευρώπη ενωμένη, ασφαλή και στρατηγικά αυτόνομη, με την Κύπρο να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο αξιοποιώντας τη γεωπολιτική της θέση και την εμπειρία της στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης.