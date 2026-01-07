Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου, οι αρχές εκτείνονται και στη Γροιλανδία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου, οι αρχές εκτείνονται και στη Γροιλανδία

 07.01.2026 - 19:51
Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου, οι αρχές εκτείνονται και στη Γροιλανδία

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνδέοντας τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού με ευρύτερες ευρωπαϊκές αρχές που ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία», κατά την ομιλία της στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει «ανανεωμένη δυναμική προς μια επανενωμένη Κύπρο». Υπενθύμισε την απόφασή της να διορίσει τον πρώην Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει το ζήτημα αυτό στις Βρυξέλλες.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», είπε.

Σημείωσε επίσης ότι λίγα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν τόσο καθαρά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης – και ταυτόχρονα να αρνείσαι να αφήσεις τη διαίρεση να καθορίσει το μέλλον.

«Γι’ αυτό είναι τόσο εύστοχο που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αυτή τη στιγμή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελεί μια υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από την αντιπαράθεση και ότι το δίκαιο είναι ισχυρότερο από τη βία.

«Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά εξίσου και για τη Γροιλανδία», είπε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος προσδίδει στην Προεδρία της ένα μοναδικό ηθικό κύρος.

«Ως χώρα στο σταυροδρόμι ηπείρων, πολιτισμών και κρίσεων, η Κύπρος κατανοεί τη στρατηγική σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά μας, την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια σε έναν αβέβαιο κόσμο και τη διαχρονική αξία του διεθνούς δικαίου».

Η κα. φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία και αντλώντας δύναμη «από την ιστορία μας καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον». Αναφερόμενη στη Λευκωσία ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σημείωσε ότι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο «στη σκιά βυζαντινών εκκλησιών».

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επανέλαβε το κάλεσμά του για μια Ευρώπη «ενωμένη στον σκοπό και θεμελιωμένη στην αλληλεγγύη», υπογραμμίζοντας τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή τους στο λιμάνι της Λάρνακας, επισημαίνοντας τον ρόλο της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς και το θάρρος των Κυπρίων πυροσβεστών.

«Και με τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης, η Κύπρος θα διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια. Το βλέπουμε αυτό μέσα από την εμπειρία σας ως κράτος-μέλος πρώτης γραμμής. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα στην κεντρική προτεραιότητα της Προεδρίας σας – να οικοδομήσετε μια πιο ασφαλή και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της Ευρώπης ξεκινά από την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, καθώς και για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

«Και η χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή μας Ένωση – γιατί μια ελεύθερη και ευημερούσα Ουκρανία και μια ενωμένη και ευημερούσα Μολδαβία ανήκουν στην ΕΕ», είπε.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική Ένωση, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με την ανεξαρτησία. Αυτό, όπως είπε, απαιτεί τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την άρση των εμποδίων μεταξύ των οικονομιών και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να απελευθερωθεί χρηματοδότηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η φον ντερ Λάιεν επικαλέστηκε τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, τον Κύπριο ιδρυτή της Στωικής φιλοσοφίας, περιγράφοντας μια φιλοσοφία που εδράζεται στη σοφία, τη δικαιοσύνη και το θάρρος. «Ο Στωικισμός μας διδάσκει να μην φοβόμαστε τις προκλήσεις, αλλά να τις αντιμετωπίζουμε με διαύγεια και αποφασιστικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι που έχει κάνει η Κύπρος σε όλη την ιστορία της — και αυτό είναι που πρέπει τώρα να κάνει η Ευρώπη συλλογικά.

Συνεχάρη την Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου και έκλεισε με τα λόγια: «Ζήτω η Ευρώπη».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στα κατεχόμενα: Ανήλικος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πρόσωπα - «Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κρατά όπλο;» - Φωτογραφία
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»
Επεισόδια στο ΑΕΚ – Ανόρθωση: Χειροπέδες σε 32χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία
Ανδρέας Γεωργίου: «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

 07.01.2026 - 19:48
Επόμενο άρθρο

Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος πολέμου στην Ουκρανία στην Κυπριακή Προεδρία

 07.01.2026 - 20:05
LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Τα βλέμματα είναι σήμερα στραμμένα στη Λευκωσία, καθώς πραγματοποιείται η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες. Από νωρίς το πρωί στο νησί βρίσκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσά τους, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

  •  07.01.2026 - 17:25
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

  •  07.01.2026 - 19:48
ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

  •  07.01.2026 - 18:05
Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

  •  07.01.2026 - 18:27
Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

  •  07.01.2026 - 14:14
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

  •  07.01.2026 - 15:43
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

  •  07.01.2026 - 15:43
Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

  •  07.01.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα