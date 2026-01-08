Δήμος Στροβόλου: «Το χρέος άνω των €2 εκατ. αυξήθηκε – Καμία έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο»

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι το θέμα τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Οκτωβρίου 2024, όταν περιήλθε για πρώτη φορά σε γνώση του νυν Δημάρχου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και ενημερώθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το νυν Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που έγιναν στο παρελθόν χωρίς έγκριση του τότε Συμβουλίου, το χρέος του συγκεκριμένου επιχειρηματία όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε. Ο Δήμος διαβεβαιώνει ότι προχωρεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη των οφειλών, υπογραμμίζοντας ότι ενεργεί με διαφάνεια και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των δημοτών.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου:

«Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε στον τύπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις, τα οποία αφορούν ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν από τον τέως δήμαρχο Στροβόλου σε σχέση με τον χειρισμό διακανονισμού μεγάλης οφειλής προς το Δήμο από επιχειρηματία που διατηρεί εργασίες στον Στρόβολο με οφειλές προς τον Δήμο μας που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια Ευρώ.

Έχουμε υποχρέωση και οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Το όλο θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 8/10/2024 αλλά και σε μεταγενέστερες συνεδρίες σε υπηρεσιακό επίπεδο όταν το συγκεκριμένο ζήτημα περιήλθε στην αντίληψη του νυν Δημάρχου αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του και ως όφειλε, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία έλαβαν γνώση για πρώτη φορά.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, το νέο δημοτικό συμβούλιο εντόπισε ότι παρά τις όποιες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που έγιναν μεταξύ του επιχειρηματία και του τέως δήμαρχου και χωρίς την έγκριση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, το χρέος του συγκεκριμένου επιχειρηματία δεν μειώθηκε, το αντίθετο μάλιστα αυξήθηκε. Το νυν δημοτικό συμβούλιο κάνει όλες τις δέουσες ενδεδειγμένες ενέργειες για να εισπράξει τα οφειλόμενα.

Το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και ο νυν Δήμαρχος εργάζονται συλλογικά και με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως αρχή ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των δημοτών του Στροβόλου και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν.»