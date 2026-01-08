Σου αρέσουν τα ταξίδια; Η Wizz Air λανσάρει τη μεγαλύτερη προσφορά της χρονιάς - Τι αφορά η έκπτωση

Η Πρωτοχρονιάτικη Έκπτωση δίνει στους ταξιδιώτες τον ιδανικό λόγο να αρχίσουν από νωρίς να σχεδιάζουν τις περιπέτειές τους για το 2026. Είτε πρόκειται για μια αυθόρμητη απόδραση σε πόλη, μια πολυαναμενόμενη επανένωση ή μια ηλιόλουστη απόδραση, η Wizz Air κάνει τα ταξίδια πιο προσιτά από ποτέ.

«Φέτος, όσον αφορά την Πρωτοχρονιάτικη Έκπτωσή μας, έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα», δήλωσε η Daniela Bergmane, Senior Strategic Communications Manager της Wizz Air. «Γιορτάζουμε την έναρξη του 2026 προσφέροντας στους πελάτες μας πρόσβαση στις πιο συναρπαστικές προσφορές της χρονιάς, ενθαρρύνοντάς τους να εξερευνήσουν περισσότερα, να ξοδέψουν λιγότερα και να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με αξέχαστες εμπειρίες».

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και οι θέσεις αναμένεται να εξαντληθούν γρήγορα σε πολλά δημοφιλή δρομολόγια.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες και να κάνουν κράτηση των εκπτωτικών ναύλων απευθείας στο wizzair.com ή μέσω της εφαρμογής WIZZ για κινητά.