Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Πάνω από ένα εκατομμύριο» νοικοκυριά στην Ουκρανία χωρίς θέρμανση ούτε υδροδότηση έπειτα από ρωσικά πλήγματα
ΔΙΕΘΝΗ

«Πάνω από ένα εκατομμύριο» νοικοκυριά στην Ουκρανία χωρίς θέρμανση ούτε υδροδότηση έπειτα από ρωσικά πλήγματα

 08.01.2026 - 10:32
«Πάνω από ένα εκατομμύριο» νοικοκυριά στην Ουκρανία χωρίς θέρμανση ούτε υδροδότηση έπειτα από ρωσικά πλήγματα

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντρική Ουκρανία, δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό μετά τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα Ουκρανός υπουργός.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ για να αποκατασταθεί η παροχή θέρμανσης και η υδροδότηση σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέκσιι Κουλέμπα, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης αρμόδιος για την ανοικοδόμηση.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε σχεδόν 800.000 καταναλωτές στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Ενέργειας πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί επίσης σε οκτώ ορυχεία στην περιοχή, αλλά οι εργάτες τα έχουν εκκενώσει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που παγώνουν στον Κάθηκα: Ξεχασμένο αυτοκίνητο σε χαράδρα από το θανατηφόρο τροχαίο του 2017
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία
Άντρεα Κυριάκου: Μας δείχνει το πριν και το μετά της αισθητικής επέμβασης στο στήθος - Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026
Πέθανε ο Αντρέας Μελετίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
Πυρκαγιά στη Πάφο: Διασώθηκε από γείτονες η 59χρονη - Εκτεταμένες ζημιές στην οικία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σου αρέσουν τα ταξίδια; Η Wizz Air λανσάρει τη μεγαλύτερη προσφορά της χρονιάς - Τι αφορά η έκπτωση

 08.01.2026 - 10:19
Επόμενο άρθρο

Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

 08.01.2026 - 10:59

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στην Μέση Ανατολή»

ΠτΔ: «Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στην Μέση Ανατολή»

  •  08.01.2026 - 10:08
Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

  •  08.01.2026 - 10:59
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

  •  08.01.2026 - 08:00
Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

  •  08.01.2026 - 09:06
Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

  •  08.01.2026 - 11:44
Στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου ο Υπ. Υγείας - Εσπευσε στο νοσοκομείο Λευκωσίας

Στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου ο Υπ. Υγείας - Εσπευσε στο νοσοκομείο Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 11:37
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

  •  08.01.2026 - 06:53
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

  •  08.01.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα