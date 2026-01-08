Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

Η υπόθεση που αφορά τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκο Σύκα εξελίσσεται σε έναν από τους πιο σύνθετους πολιτικούς γρίφους που έχει κληθεί να διαχειριστεί η σημερινή ηγεσία της Πινδάρου.

Η απόφαση της γυναίκας να αποσύρει την καταγγελία για ξυλοδαρμό, την ίδια στιγμή που η Νομική Υπηρεσία κινείται θεσμικά για άρση της βουλευτικής ασυλίας, δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιφάσεων, αβεβαιότητας και υψηλού πολιτικού ρίσκου. Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει κατά πόσο θα ανοίξει ο δρόμος για ποινική διερεύνηση μέσω άρσης ή μη της ασυλίας του βουλευτή.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, έχει προγραμματιστεί και η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί πολιτικά σε μια υπόθεση που δεν επιτρέπει εύκολες ή ανώδυνες επιλογές.

Για τον ΔΗΣΥ, το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο νομικό. Είναι πρωτίστως πολιτικό, θεσμικό και επικοινωνιακό. Η ηγεσία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αρχή της πολιτικής ευθύνης, τον σεβασμό στη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα του βουλευτή και τις κοινωνικές ευαισθησίες γύρω από υποθέσεις έμφυλης βίας.

Η αρχική αντίδραση του κόμματος και η απόφαση για απομάκρυνση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια προσπάθεια άμεσης πολιτικής αυτοπροστασίας και αποφυγής ζημιάς στο δημόσιο προφίλ του ΔΗΣΥ. Η κίνηση αυτή, αν και προκάλεσε αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, έστειλε ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Τα δεδομένα, ωστόσο, έχουν πλέον αλλάξει.

Η απόσυρση της καταγγελίας αφαιρεί ένα βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η αρχική πολιτική απόφαση. Ταυτόχρονα, η εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας και η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης. Αυτό ακριβώς το «ενδιάμεσο» στάδιο είναι που γεννά το μεγάλο δίλημμα: Πώς λαμβάνεις μια πολιτική απόφαση όταν η νομική εικόνα είναι ρευστή;

Ένα πρώτο σενάριο για τον ΔΗΣΥ είναι να παραμείνει στην αρχική απόφαση, ανεξαρτήτως της απόσυρσης της καταγγελίας. Μια τέτοια στάση θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως επιλογή αρχής και προληπτικής πολιτικής ευθύνης. Ενέχει όμως σοβαρούς κινδύνους, κυρίως σε περίπτωση που η υπόθεση δεν προχωρήσει νομικά, ανοίγοντας τον δρόμο για προσφυγές ή εσωκομματική ένταση.

Το αντίθετο σενάριο θα ήταν η αναθεώρηση της απόφασης και η επαναφορά του βουλευτή στο ψηφοδέλτιο, με επιχείρημα την απουσία ενεργής καταγγελίας. Αυτή η επιλογή, ωστόσο, θα εξέθετε το κόμμα στην κριτική ότι υποχωρεί υπό πίεση ή ότι αδυνατεί να στηρίξει τις αρχικές του θέσεις σε ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας.

Υπάρχει και μια τρίτη, πιο ισορροπημένη επιλογή: Η προσωρινή αναστολή οποιασδήποτε τελικής απόφασης έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο σε θεσμικό επίπεδο. Είτε με πρωτοβουλία του ίδιου του βουλευτή είτε με πολιτική συμφωνία, ο ΔΗΣΥ θα μπορούσε να «παγώσει» την υπόθεση, αποφεύγοντας τόσο τη βιασύνη όσο και την εικόνα αδράνειας.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο για την Πινδάρου δεν είναι μόνο η διαχείριση μιας δύσκολης απόφασης, αλλά η διατήρηση της αξιοπιστίας της. Η κοινωνία παρακολουθεί και οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα αποτελέσουν προηγούμενο. Όχι μόνο για το πώς αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις, αλλά και για το πώς ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας διαχειρίζεται κρίσεις που δοκιμάζουν τις αξίες και τα αντανακλαστικά του.