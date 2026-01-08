Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠροσωπικό Φυλακών: «Κρίσιμο πρώτο βήμα» οι εξαγγελίες για νέες φυλακές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσωπικό Φυλακών: «Κρίσιμο πρώτο βήμα» οι εξαγγελίες για νέες φυλακές

 08.01.2026 - 11:17
Προσωπικό Φυλακών: «Κρίσιμο πρώτο βήμα» οι εξαγγελίες για νέες φυλακές

Ως ένα «κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» χαρακτηρίζει ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ τις εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή, για ανέγερση νέων φυλακών εκτός αστικού ιστού και για ενίσχυση του Τμήματος Φυλακών με νέες προσλήψεις δεσμοφυλάκων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Κλάδος τονίζει ότι τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται σε πάγια, διαχρονικά και τεκμηριωμένα αιτήματα του προσωπικού, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δηλωμένη πολιτική βούληση του Υπουργού για προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στο σωφρονιστικό σύστημα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η ΠΑΣΥΔΥ εκπέμπει σαφές μήνυμα ότι η σημερινή κατάσταση στις Φυλακές δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις και επισημαίνει πως η χρόνια και έντονη υποστελέχωση, οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια προσωπικού και κρατουμένων, καθώς και οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, έχουν οδηγήσει το σύστημα «στα όρια της αντοχής του».

«Το προσωπικό έχει σηκώσει για χρόνια το βάρος ενός συστήματος που λειτουργεί οριακά», αναφέρει, ενώ ζητά άμεση μετάφραση των εξαγγελιών σε πράξεις.

Σύμφωνα με τον Κλάδο, «οι εξαγγελίες του Υπουργού αποτελούν ένα κρίσιμο πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αναμένουμε ωστόσο όπως τεθούν σαφή και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, να προωθηθούν άμεσα για πλήρωση οι κενές θέσεις και να θεσμοθετηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων του προσωπικού σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων και υλοποίησης».

Ο Κλάδος Προσωπικού Φυλακών της ΠΑΣΥΔΥ δηλώνει ότι θα παραμείνει ενεργός και αξιόπιστος συνομιλητής και σύμμαχος σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος.

Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των εξαγγελιών και δεν θα αποδεχθεί την επανάληψη πρακτικών του παρελθόντος, όπου οι δεσμεύσεις «έμειναν χωρίς αντίκρισμα».

Καταλήγοντας επαναβεβαιώνει την αμέριστη στήριξή του προς κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για προώθηση των αναγκαίων αλλαγών και βελτιώσεων προς όφελος του Τμήματος Φυλακών, του προσωπικού, των κρατουμένων και της κοινωνίας ευρύτερα, ενώ σημειώνει ότι διατηρεί ακέραιο τον συνδικαλιστικό της ρόλο και το δικαίωμα δυναμικών διεκδικήσεων, όταν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια του προσωπικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που παγώνουν στον Κάθηκα: Ξεχασμένο αυτοκίνητο σε χαράδρα από το θανατηφόρο τροχαίο του 2017
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία
Άντρεα Κυριάκου: Μας δείχνει το πριν και το μετά της αισθητικής επέμβασης στο στήθος - Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026
Πέθανε ο Αντρέας Μελετίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
Πυρκαγιά στη Πάφο: Διασώθηκε από γείτονες η 59χρονη - Εκτεταμένες ζημιές στην οικία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

 08.01.2026 - 10:59
Επόμενο άρθρο

Δημόσια αναφορά Δυσλειτουργιών στη Χριστουγεννιάτικη Διοργάνωση της Μακαρίου «The Jolly Road» - Η «φωνή» των Συμμετεχόντων

 08.01.2026 - 11:20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στην Μέση Ανατολή»

ΠτΔ: «Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στην Μέση Ανατολή»

  •  08.01.2026 - 10:08
Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

  •  08.01.2026 - 10:59
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

  •  08.01.2026 - 08:00
Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

  •  08.01.2026 - 09:06
Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

  •  08.01.2026 - 11:44
Στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου ο Υπ. Υγείας - Εσπευσε στο νοσοκομείο Λευκωσίας

Στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου ο Υπ. Υγείας - Εσπευσε στο νοσοκομείο Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 11:37
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

  •  08.01.2026 - 06:53
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

  •  08.01.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα